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影／酒駕跳2樓高大排水溝躲貓貓 中警涉水喊：好了啦不要玩了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中紀姓男子今晨酒駕違停紅線遇巡邏警員心虛加速狂奔，自撞人行道還失控跳下一旁近2層樓高的大排水溝，警消最後下橋涉水尋人，發現紀窩藏橋墩縫隙內，無奈勸他「好了啦，不要玩了」，紀這才配合就逮酒測值達每公升0.14毫克，除因肇事被依公共危險送辦，還被開4張單罰鍰最高5萬7000元。

台中第6分局指出，警方今清晨5點多巡邏經西屯區惠民路，發現紀姓男子（27歲）駕駛的小客車違停在紅線上，正打算上前盤查時對方不但拒檢，還踩油門加速沿市政北六路直衝，最後在朝貴路、朝馬三街路口失控自撞人行道。

警方到場發現車頭撞爛，但開車的紀男為躲避查緝連命都不要，直接往一旁的近2層樓高的大排水溝跳下去，警方也不敢置信說，紀男撞車後就直接跳下橋，隨後不見人影，懷疑可能躲藏在橋底下，隨即通報消防隊前來救援。

警方除了在橋的兩端監控，後來也使用消防隊的梯子下橋尋人，更無奈感嘆「這樣是還可以躲哪裡啊」，警消更涉水在陰暗橋底下使用手電筒來回尋找，最後發現紀男整個人躲在橋墩下的水泥縫隙中，就朝他大喊「好了啦，不要玩了」、「那麼強喔，跑去那邊躲」。

警方也跟紀男說「你躲在這裡也沒用啊，大家還是會找到你」，「浪費時間而已啦」，並請他「該面對的還是要面對啦」，紀最終才尋著階梯在警消協助下爬上岸，所幸僅腳部扭傷無大礙。

警方對紀施以呼氣酒測值達每公升0.14毫克，雖未達0.25門檻，但因紀男有自撞照是，仍依公共危險罪嫌將他移送台中地檢署偵辦，另警方還會針對紀男紅線違停、不服稽查、跨越雙黃線及無照駕駛，也再對他開4張罰單，累計最高恐被罰5萬7000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警消使用梯子協助紀男上岸。記者曾健祐／翻攝
警消使用梯子協助紀男上岸。記者曾健祐／翻攝
紀男酒駕自撞後為躲避查緝，竟跳下一旁大排水溝。記者曾健祐／翻攝
紀男酒駕自撞後為躲避查緝，竟跳下一旁大排水溝。記者曾健祐／翻攝
紀當時躲在橋墩下的縫隙。記者曾健祐／翻攝
紀當時躲在橋墩下的縫隙。記者曾健祐／翻攝
警方從大排水溝下方將紀男帶回上岸。記者曾健祐／翻攝
警方從大排水溝下方將紀男帶回上岸。記者曾健祐／翻攝

人行道 自撞 酒駕 台中市

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