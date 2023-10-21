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「警」張了？台中女為母霸氣抱400萬現金買房 警護鈔

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

李姓母女日前到台中市烏日區明道郵局臨櫃提款400萬元，行員擔心他們被詐騙，通報員警到場，細問確認是李女為母買孝親房，提領400萬元現金當購屋頭期款，爭取較好的房貸條件，虛驚一場。員警擔心途中有閃失，協助護鈔，安全護送到李女指定的金融機構存放。

台中市警察局烏日分局烏日派出所副所長鄭羽翔、警員胡智鈞日前上午11點左右，接獲明道郵局通報有名婦人疑似遭詐騙，請員警到場協助釐清。

李姓婦人表示，希望買房和母親同住，於是看中一間位於市區的孝親宅。由於建商告知有配合的銀行，整批議價可爭取較好的貸款條件，所以提領現金轉存至建商配合的銀行帳戶辦理貸款。

經員警一番查證確定非詐騙案件，一方面聽完孝順的李婦努力存錢買房照顧母親起居相當感動，同時也擔心母女身懷鉅款在路上會有風險，便主動協助護鈔至李婦指定的大里區某銀行，母女大讚員警熱心服務，讓她們感到很溫暖。

台中市政府警察局烏日分局建議民眾如有大額款項移轉，可以使用轉帳劃撥或匯款，省去移動風險。另外如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫。

警方確認李姓女子（中）為買房提領400萬元現金後，協助護鈔，安全護送到李女指定的金融機構存放。記者趙容萱／翻攝
警方確認李姓女子（中）為買房提領400萬元現金後，協助護鈔，安全護送到李女指定的金融機構存放。記者趙容萱／翻攝
警方確認李姓女子（左）為買房提領400萬元現金後，協助護鈔，安全護送到李女指定的金融機構存放。記者趙容萱／翻攝
警方確認李姓女子（左）為買房提領400萬元現金後，協助護鈔，安全護送到李女指定的金融機構存放。記者趙容萱／翻攝

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