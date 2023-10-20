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國3深夜驚傳3車連環車禍 2月大男嬰拋飛重傷急救不治
國道3號南下近竹田系統今晚驚傳連環車禍，3車因不明原因撞成一團，部分車輛嚴重毀損，事故占用全車道，造成5人輕重傷，消防局獲報派5車、10人趕赴現場，其中1名2月大男嬰疑似遭拋飛車外，當場失去呼吸心跳，傷勢最為嚴重，急救30分鐘後仍宣告不治，另截至晚間11點半左右已陸續排除事故車輛，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
今晚9點36分左右，國道3號南下近竹田系統約414.3公里附近，發生3車連環追撞事故，1名2月大男嬰疑遭拋飛，面朝下趴地，當場失去生命跡象，緊急送往東港安泰醫院救治，經搶救30分鐘後宣告不治。
另有4名傷者，分別為1名50歲女子左腳開放性骨折、意識昏迷，1名32歲男子及43歲女子受傷、皆意識清楚，1名4歲男童頭部後方撕裂傷、意識清楚，男童送往屏東基督教醫院救治途中痛得嚎啕大哭。該起嚴重交通意外占據2線車道，造成後方回堵，截至晚間11點半左右已陸續排除事故車輛，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
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