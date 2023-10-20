高雄越籍男子持刀砍死同鄉女友 全身染血被逮
越南籍阮姓男子今天晚間9時許疑與同鄉黎姓女友發生爭吵，一陣酒味的阮男突持預藏的折疊刀砍向黎女，黎女傷重倒地命危送醫，急救約1個多小時宣告不治，岡山警分局獲報後迅速到場將穿著血衣的阮男逮捕，目前已請通譯到場釐清動機。
警消今晚9點39分許接獲報案，稱岡山區成功路上的民宅內，有1名女子遭人持刀砍傷。
警方獲報後趕抵現場，黎女房間滿是鮮血，現場發現穿著染血上衣的阮姓男子（31歲），當場將阮男逮捕，並起獲涉嫌砍殺黎女的折疊刀。
據了解，阮男、黎女兩人是男女朋友，今晚阮男喝酒後跑到黎女住處，兩人因不明原因發生爭吵，帶著酒意的阮男持折疊刀砍向黎女，黎左上胸、右側腹部有刀傷，黎送醫前無生命徵象，急救約1個多小時後約11時許宣告不治。
阮男、黎女都是合法來台工作，警方目前已請越南通譯到場釐清事發原因，全案朝殺人罪偵辦。
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