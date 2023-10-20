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國3竹田系統連環車禍 2月大嬰兒疑遭拋飛無生命跡象

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國3竹田系統連環車禍 2月大嬰兒疑遭拋飛無生命跡象

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導

國道三號南下414.3公里附近，今晚9點半左右發生3車連環追撞車禍，造成5人輕重傷，其中1名2月大嬰兒疑似遭拋飛車外，當場失去呼吸心跳，傷勢最為嚴重，消防局獲報派5輛各式搶救車輛、10名救難人員前往現場，協助傷者送醫，還有1名4歲男童送醫途中痛得嚎啕大哭。

事故占用全車道，造成車輛回堵，截至晚間10點尚未排除，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

國道三號南下近竹田系統約414.3公里附近，於今晚9點36分左右發生多車連環車禍，3輛車因不明原因中成一團，還有車輛翻車，意外造成1名2月大嬰兒被拋飛，面朝下趴地當場失去生命跡象，緊急送往東港安泰醫院救治；一名50歲女子左腳開放性骨折、意識昏迷，送往潮州安泰醫院救治；1名4歲男童頭部後方撕裂傷、意識清楚，送往屏東基督教醫院救治；另有1名32歲男子及43歲女子受傷、皆意識清楚，送往屏東榮總救治。

屏東消防局接獲員警轉報，派遣竹田、萬丹、麟洛、潮州等4分隊，共5車、10人前往現場，協助傷者送醫救治，該起事故占用全車道，造成車輛回堵，截至晚間10點半尚未排除，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

國道三號南下竹田系統今晚9點半左右發生3車連環車禍，2月大嬰兒疑似遭拋飛失去生命跡象，事故造成5人輕重傷，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／取自國道即時影像
國道三號南下竹田系統今晚9點半左右發生3車連環車禍，2月大嬰兒疑似遭拋飛失去生命跡象，事故造成5人輕重傷，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／取自國道即時影像

國道三號南下竹田系統今晚9點半左右發生3車連環車禍，2月大嬰兒疑似遭拋飛失去生命跡象，事故造成5人輕重傷，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／取自國道即時影像
國道三號南下竹田系統今晚9點半左右發生3車連環車禍，2月大嬰兒疑似遭拋飛失去生命跡象，事故造成5人輕重傷，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／取自國道即時影像

國道三號南下竹田段20日深夜發生3車連環追撞事故。圖／屏東縣消防局提供
國道三號南下竹田段20日深夜發生3車連環追撞事故。圖／屏東縣消防局提供

國道三號南下竹田段20日深夜發生3車連環追撞事故。圖／屏東縣消防局提供
國道三號南下竹田段20日深夜發生3車連環追撞事故。圖／屏東縣消防局提供

國道三號南下竹田段20日深夜發生3車連環追撞事故。圖／屏東縣消防局提供
國道三號南下竹田段20日深夜發生3車連環追撞事故。圖／屏東縣消防局提供

國道三號南下竹田段20日深夜發生3車連環追撞事故。圖／屏東縣消防局提供
國道三號南下竹田段20日深夜發生3車連環追撞事故。圖／屏東縣消防局提供

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