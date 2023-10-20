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從交友軟體互嗆到公園！2男相約大都會公園談判 扭打在地雙雙送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蔡、江兩男在交友軟體語音房內互嗆，今天下午相約至新北市三重區大都會公園談判，未料雙方碰面沒有好話，彼此互嗆對誰也不願服輸。過程中，蔡男拿菜刀劃傷江男腹部，江男也回敬一拳擊中蔡男臉頰，雙雙送醫所幸沒有大礙，雙方互告傷害，警依法究辦。

據了解，家住基隆的蔡姓男子（34歲）與家住桃園的江姓男子（34歲）原本互不認識，日前兩人透過交友軟體Lemo加入一間語音房聊天，過程中，江男覺得蔡男講話誇大又過於自負出言揶揄，引起蔡男不爽雙方隔空互嗆。

今天下午3時許兩人相約新北市三重區大都會公園10號越堤道旁談判，雙方碰面都沒給對方好臉色，你一言我一句調侃叫囂起來，當場爆發激烈口角。過程中，蔡男拿出一把菜刀朝著江男腹部砍去，江男及時閃過被刀輕微劃傷。

江男旋即一把抓住蔡男持刀那手，旋即將菜刀奪下回敬蔡男一拳，蔡男臉頰擦挫傷當場中摔倒地。民眾看見兩人在地上扭打，正巧巡邏警經過路人衝前求援，警方趕緊將兩人拉開協助送醫急救，所幸雙方都沒有大礙。事後蔡、江兩男互控傷害，警詢後依傷害罪嫌送辦兩人。

蔡、江兩男因在交友軟體語音房內互嗆，今天下午相約新北市三重區大都會公園談判破裂，一男遭菜刀劃傷腹部，另一男臉部被拳頭毆傷，兩人送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
蔡、江兩男因在交友軟體語音房內互嗆，今天下午相約新北市三重區大都會公園談判破裂，一男遭菜刀劃傷腹部，另一男臉部被拳頭毆傷，兩人送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

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