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合庫經理上門取款投資理財？彰化男被騙8次總算覺醒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣43歲郭姓男子今年8月間瀏覽YOUTUBE投資理財影片後十分心動，按照影片顯示LINE二維條碼加入「理財群組」，掛名「合作金庫經理」的男子先後8次登門總共取走560萬元，總是拖延給付獲利百萬款項，郭男懷疑受騙報警後，配合演出繳款再投資，讓蔡姓等3名車手落網，被依詐欺罪嫌移送偵辦。

溪湖警方今天指出，郭男瀏覽YOUTUBE投資理財影片，對保證獲利等說詞很心動，加入投資理財群組後，果然有「合作金庫經理」連繫他並分析投資理財竅門，保證一個月即可獲利20%，郭男認為有公股銀行經理出面取款還簽取款文件的理財投資假不了，放心的在一個月內陸續交付達560萬元。

郭男「投資」到9月底滿一個月，要求領回20%近百萬元獲利時，「合作金庫經理」總以需繳交稅金、保證金及需要時間辦理相關匯款手續等理由拖延，郭男察覺好像遭詐騙，本（10）月初向當地埔東派出所報案，員警聽完後鐵口直斷被詐騙，郭男懊惱不已，答應配合警方演出繳款投資戲碼。

詐團連繫郭男得知還要投資92萬元，約定18日晚間面交，時間一到3名男子現身，埋伏的被員警一湧而上逮捕，在他們搜出「合作金庫經理」工作證和簽署「投資付款」文件，擔任車手的蔡姓（2歲）、劉姓（27歲）、呂姓（26歲）對詐騙情節避重就輕都推稱不知，只說自己受人所託來取款，對於為何假冒合庫經理則語焉不詳。溪湖警分局提醒民眾，千萬別相信保證獲利穩賺不賠的理財投資。

彰化縣埔鹽鄉郭姓男子遇到自稱合作金庫專員和經理的理財投資詐騙集團。圖／民眾提供
彰化縣埔鹽鄉郭姓男子遇到自稱合作金庫專員和經理的理財投資詐騙集團。圖／民眾提供
彰化縣溪湖警分局逮捕蔡姓等3名自稱是合庫經理的車手。圖／民眾提供
彰化縣溪湖警分局逮捕蔡姓等3名自稱是合庫經理的車手。圖／民眾提供

理財 詐騙 影片 彰化

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