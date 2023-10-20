合庫經理上門取款投資理財？彰化男被騙8次總算覺醒

彰化縣43歲郭姓男子今年8月間瀏覽YOUTUBE投資理財影片後十分心動，按照影片顯示LINE二維條碼加入「理財群組」，掛名「合作金庫經理」的男子先後8次登門總共取走560萬元，總是拖延給付獲利百萬款項，郭男懷疑受騙報警後，配合演出繳款再投資，讓蔡姓等3名車手落網，被依詐欺罪嫌移送偵辦。

溪湖警方今天指出，郭男瀏覽YOUTUBE投資理財影片，對保證獲利等說詞很心動，加入投資理財群組後，果然有「合作金庫經理」連繫他並分析投資理財竅門，保證一個月即可獲利20%，郭男認為有公股銀行經理出面取款還簽取款文件的理財投資假不了，放心的在一個月內陸續交付達560萬元。

郭男「投資」到9月底滿一個月，要求領回20%近百萬元獲利時，「合作金庫經理」總以需繳交稅金、保證金及需要時間辦理相關匯款手續等理由拖延，郭男察覺好像遭詐騙，本（10）月初向當地埔東派出所報案，員警聽完後鐵口直斷被詐騙，郭男懊惱不已，答應配合警方演出繳款投資戲碼。

詐團連繫郭男得知還要投資92萬元，約定18日晚間面交，時間一到3名男子現身，埋伏的被員警一湧而上逮捕，在他們搜出「合作金庫經理」工作證和簽署「投資付款」文件，擔任車手的蔡姓（2歲）、劉姓（27歲）、呂姓（26歲）對詐騙情節避重就輕都推稱不知，只說自己受人所託來取款，對於為何假冒合庫經理則語焉不詳。溪湖警分局提醒民眾，千萬別相信保證獲利穩賺不賠的理財投資。