外送員陳屍網咖！關廁所半小時嘸聲響 破門驚見他倒臥地上

程姓男子昨天深夜獨自前往新北市新莊區一家網咖上網，今天凌晨他在廁所待了半小時都沒出來，經店員協助打開廁所門，驚見程男以倒臥廁所地上，緊急通報119協助送醫急救，仍宣告不治。警方勘驗現場沒有外力介入跡象，排除他殺嫌疑。

據了解，程姓男子（55歲）從事美食外送員工作，昨天深夜10時許他獨自前往新北市新莊區民安東路一家網咖內上網。約莫今天凌晨3時45分左右他進入廁所，半小時後戴姓民眾等無程男出來，內急向店員求助。

店員立即協助打開廁所門一看，赫見程男倒臥在地上，趕緊通報119派員前來協處，經檢視他已無生命徵象，緊急協助送醫急救宣告不治。警方勘驗現場沒有外力介入跡象，排除有他殺嫌疑。

今天下午檢警相驗，程男疑因腦缺氧阻塞性腦中風致死，家屬沒有疑議，遺體發還家屬處理。