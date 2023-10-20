抓到了！苗栗通霄山區濫倒廢棄物 兇手竟是房屋裝修業者

苗栗縣通霄鎮位在福源、福龍里交界偏遠山區，常遭不法業者濫倒廢棄物破壞環境，令地方深惡痛絕，也引發民眾特別關注可疑進出大車；今天下午3點多，有里民發現1輛3.5頓貨車進入山區產業道路，形跡可疑，一路尾隨確認是濫倒廢棄物，旋即報警當場人贓俱獲。

警方初步調查，家住苗栗苑裡的陳姓駕駛，本身是房屋裝修業者，卻兼做「環保蟑螂」服務到家，該車廢棄物來自台中，是他承包裝修時協助房東清理租客遺留的廢棄物，全案訊後將依廢棄物清理法罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物為轄內熱區查緝重點，呼籲民眾不要貪圖利益而提供土地讓不法業者傾倒廢棄物，發現有疑似載運或棄置廢棄物，可隨時撥打110報案或向環保局檢舉，共同打擊不法，守護美麗山城。