聽新聞
test
0:00 / 0:00
抓到了！苗栗通霄山區濫倒廢棄物 兇手竟是房屋裝修業者
苗栗縣通霄鎮位在福源、福龍里交界偏遠山區，常遭不法業者濫倒廢棄物破壞環境，令地方深惡痛絕，也引發民眾特別關注可疑進出大車；今天下午3點多，有里民發現1輛3.5頓貨車進入山區產業道路，形跡可疑，一路尾隨確認是濫倒廢棄物，旋即報警當場人贓俱獲。
警方初步調查，家住苗栗苑裡的陳姓駕駛，本身是房屋裝修業者，卻兼做「環保蟑螂」服務到家，該車廢棄物來自台中，是他承包裝修時協助房東清理租客遺留的廢棄物，全案訊後將依廢棄物清理法罪嫌移送檢方偵辦。
警方表示，取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物為轄內熱區查緝重點，呼籲民眾不要貪圖利益而提供土地讓不法業者傾倒廢棄物，發現有疑似載運或棄置廢棄物，可隨時撥打110報案或向環保局檢舉，共同打擊不法，守護美麗山城。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言