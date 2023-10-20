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影／新北救護志工見外送員騎重機自撞護欄 停車急救 送醫仍不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市救護志工許王鴻今天騎車行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋，見外送員田姓男子騎黃琕重機疑自摔上路邊護欄倒在中央護欄上，連忙停車進行CPR急救，但田男經救護車送醫仍宣告不治。警方調閱監視器畫面發現田男的駕駛行車路線軌跡異常，疑似突然身體不適，連人帶車自摔造成，確實事發原因有待進一步調查釐清。

擔任外送員田姓男子（44歲）今天上午7時40分騎著300西西黃牌重型機車，行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋時，疑似自摔撞上路邊護欄，整個人躺在中央分隔島護欄上，連外送箱也鬆脫掉落路邊。

新北市消防局安和救護志工許王鴻今天上午也正好經過發現異狀，立即報案並開始對田男進行心肺復甦術急救，新北市消防局第四救災救護大隊安和消防分隊救護車獲報後迅速趕到現場，並加派南勢消防分隊救護車前往支援。

救護人員發現田男已當場無呼吸心跳、無血壓、無血氧飽和度，立即接手CPR並給予靜脈注射等急救措施，惟田男體重超過100公斤，救護人員在交通尖峰時段遇到搬運困難的問題，仍盡全力將患者送往慈濟新店醫院急救，經醫護人員搶救至今天上午8時許仍宣告不治。

警方調閱事發地點監視器畫面，發現田男的駕駛行車路線軌跡異常，疑似突然身體不適，連人帶車自摔造成，確實事發原因有待進一步調查釐清。

新北市救護志工許王鴻今天騎車行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋，見外送員田姓男子騎黃琕重機疑自摔撞上路邊護欄倒在中央分隔島上，連忙停車進行CPR急救，但田男經救護車送醫仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市救護志工許王鴻今天騎車行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋，見外送員田姓男子騎黃琕重機疑自摔撞上路邊護欄倒在中央分隔島上，連忙停車進行CPR急救，但田男經救護車送醫仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
外送員田姓男子今天騎車行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋，疑自摔撞上路邊護欄，連外送箱也掉落路邊。記者王長鼎／翻攝
外送員田姓男子今天騎車行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋，疑自摔撞上路邊護欄，連外送箱也掉落路邊。記者王長鼎／翻攝
外送員田姓男子今天騎車行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋，疑自摔撞上路邊護欄倒在中央分隔島上，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
外送員田姓男子今天騎車行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋，疑自摔撞上路邊護欄倒在中央分隔島上，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
外送員田姓男子今天騎車行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋，疑自摔撞上路邊護欄倒在中央分隔島上，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
外送員田姓男子今天騎車行經新店區新北環河快速道路往中和近秀朗橋，疑自摔撞上路邊護欄倒在中央分隔島上，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

外送員 自摔

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