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各縣市候用分局長名單出爐！錄取31人 5位女性、20人碩士

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署傍晚公布各縣市候用分局長錄取名單，這次錄取31人，平均年齡約44歲，最年輕者37歲，普遍具高學歷，其中20人有碩士學歷，有5人是女性候用分局長。

警政署說，獲得錄取的候用分局長，具有豐富的內外勤歷練及專業能力，依其面試成績(40%)、測驗成績(30%)、陞職積分(30%)等3項分數總分，擇優錄取30名及績優駐外警察聯絡官，免試保送參訓1名，以培養具國際事務能力人才。未來結訓後將依序派任擔任縣市政府警察局分局長重責。

警政署辦理縣市警察局候用分局長班第17期甄試，參加甄試資格須具備警正班結業、外勤重要職務歷練且經各警察機關主官（管）考核表現傑出予以保薦，報名參加甄試人員計有71人，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由警政署長等7名主官擔任口試委員，對甄試人員的職務歷練、工作成效、才識、問題分析能力及儀態言辭等面向綜合考量加以評定。

警政署公布縣市候用分局長名單，共31人錄取。記者廖炳棋/翻攝
警政署公布縣市候用分局長名單，共31人錄取。記者廖炳棋/翻攝
警政署公布縣市候用分局長名單，共31人錄取。記者廖炳棋/翻攝
警政署公布縣市候用分局長名單，共31人錄取。記者廖炳棋/翻攝
警政署傍晚公布各縣市候用分局長錄取名單。情境示意圖。圖／Ingimage
警政署傍晚公布各縣市候用分局長錄取名單。情境示意圖。圖／Ingimage

警察 面試

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