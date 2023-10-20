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台中警抓竊賊！巡邏車過紅燈路口 遭騎士攔腰撞2人受傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中第2分局今上午查緝竊案，警員李旻哲駕駛巡邏車開警示燈、按警鳴器通過紅燈路口時，葉姓騎士疑似視線被遮擋未注意，綠燈起步就攔腰撞上警車，連同後座陳姓女子雙雙人車倒地送醫治療；警方說，巡邏車開警示燈、警鳴器雖有優先路權，但仍需注意用路人安全，會加強教育宣導。

第2分局表示，文正派出所今天早上10點37分受理竊盜案，警員李旻哲11點42分發現竊嫌車輛出現太平區旱溪西路、東光一街路口，就駕駛編號257的巡邏車到場。

警方說，竊嫌車輛後來經過北區五權、柳川東路口時，李員就從精武路往市區方向行駛，研判距離竊嫌位置不遠，且當時巡邏車有開啟警示燈，並鳴按警鳴器示警，並於精武路直行通過當時紅燈的旱溪西路口。

葉姓男子（23歲）騎機車載陳姓女子因綠燈起步，疑似未注意攔腰撞上警車，造成機車車頭毀損，警車右側車頭也被撞凹，擋風玻璃碎裂及受照鏡撞毀。

葉、陳當場人車倒地，葉表示胸口、手腕疼痛，陳女則無大礙，警方考量安全仍請2人搭乘救護車到附近國軍803醫院治療。

警方說，駕駛巡邏車的李員未受傷，包括李、葉酒測值均為0，詳細肇事原因將由交通大隊分析研判，同時調閱附近監視器釐清事發經過，警方也關心2人傷勢、協助保險處置。

第2分局表示，警方駕駛巡邏車執行任務，雖有開啟警示燈及警鳴器取得優先路權，但仍需注意其他用路人安全，將持續宣導加強執勤安全。

台中第2分局巡邏車通過紅燈路口遭騎士攔腰撞上。記者曾健祐／翻攝
台中第2分局巡邏車通過紅燈路口遭騎士攔腰撞上。記者曾健祐／翻攝
台中第2分局巡邏車通過紅燈路口遭騎士攔腰撞上。記者曾健祐／翻攝
台中第2分局巡邏車通過紅燈路口遭騎士攔腰撞上。記者曾健祐／翻攝

警車 路權 竊盜

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