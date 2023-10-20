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影／台南2歲童疑遭虐死…身上多處新舊傷 一家四口送醫身影曝光
台南市2歲多謝姓男童前晚8點多由父母送醫急救，但到院前已死亡，男童身上多處新舊傷，檢警懷疑男童遭凌虐致死，向法院聲押父母。案發時，父母發現男童不對勁，母親抱男童還帶上女兒4人騎機車四貼，由長住飯店送醫過程今曝光。
飯店人員指出，男童父母是包年住宿，約2022年9、10月搬進來住，住了1整年。18日當天，男童由父母自行送醫後，醫院通報警察到場，飯店人員才得知此事，也嚇了一跳。飯店人員說，之前都是男童父母及女兒一起住，男童可能由親戚或保母帶，直至今年7月才由父母帶回來，4人一起住。
飯店人員表示，之前男童父母外出時，將男童曾託櫃台人員照顧，之後就一直沒再看過父母帶著男童外出。每次父母外出都帶女兒3人一起出門，有工作人員還好奇問這對父母「你兒子呢？怎麼沒看見他？」對方每次回應都是在睡覺。
因此，工作人員感到好奇，甚至案發後，男童疑遭凌虐致死案件傳出後，甚至有工作人員根本不知道男童住在飯店內，還反問「有這回事嗎」。
據指出，這對夫妻好像無業，生活作息不太正常，經濟狀況不好，目前還積欠約5萬元租金。飯店人員說，曾聽到父母罵小孩或夫妻吵架聲，案發後傳出父母出門時，都把男童手腳綁起來的說法，令人震驚。
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