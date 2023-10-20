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大鹿林道救護一趟7.5個小時起跳 消防員：苗栗最遙遠的救護

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名69歲老翁昨天下午在雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處騎腳踏車跌倒頭部受傷，苗栗縣消防局接獲通報趕往救援，將傷者送往竹東台大分院治療，救援人員今天凌晨1點多才完成任務返隊。苗栗消防人員訴說心聲指出，大鹿林道去年5月開放腳踏車入山至今約17個月，救護案件暴增9倍，但一趟往返執勤時間從7.5個小時「起跳」，如同台北、高雄往返，成了「苗栗最遙遠的救護」地點。

苗栗縣消防局粉專PO文指出，大鹿林道東線昨天發生腳踏車摔車救護案，感謝新竹縣消防局協助，最後由苗栗泰安消防分隊完成任務；大鹿林道東線是要上大霸尖山的必經道路，去年5月開放腳踏車入山至今約17個月，共發生26件救護案件，其中送醫20件，相較於未開放前暴增約9倍（未開放前17個月僅發生3件）。

消防人員說，大鹿林道東線雖是苗栗縣轄區，但入山必須從新竹縣進入，根據計算，平均一趟執行勤務要7.5個小時，不過泰安分隊執行勤務時會調度救護車到分隊支援，不會影響泰安鄉的救護勤務；但對消防而言，大鹿林道的案件已是泰安鄉最常發生事故的地點，執行一趟勤務要7.5個小時，是非常困擾又繁重的勤務負擔。

粉專貼文提及「執勤7.5小時是什麼概念，台北開車到高雄一趟4小時，大概就等於台北高雄來回的山路版本的概念，這種勤務平均一個月要執勤1到2件，小編都要對泰安分隊的同仁敬禮了。」

苗栗消防人員指出，騎車進大霸是一個好的活動，根據雪霸管理處的調查，93%民眾贊成東線可正式開放腳踏自行車進入，但投贊成票的人「應該沒有思考到事故的緊急救援吧」；山路騎腳踏車減少時間，但因道路顛簸跟體能因素，也增加非常多的事故，請山友務必審慎評估風險及自身的能力。

老翁昨天下午在雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處騎腳踏車跌倒受傷，由泰安消防分隊趕往救援，救護勤務至今天凌晨1點才結束。圖／苗栗縣消防局提供
老翁昨天下午在雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處騎腳踏車跌倒受傷，由泰安消防分隊趕往救援，救護勤務至今天凌晨1點才結束。圖／苗栗縣消防局提供
老翁昨天下午在雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處騎腳踏車跌倒受傷，由泰安消防分隊趕往救援，救護勤務至今天凌晨1點才結束。圖／苗栗縣消防局提供
老翁昨天下午在雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處騎腳踏車跌倒受傷，由泰安消防分隊趕往救援，救護勤務至今天凌晨1點才結束。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗消防人員訴說心聲，大鹿林道東線去年5月開放腳踏車入山至今約17個月，共發生26件救護案件，其中送醫20件，相較於未開放前暴增約9倍，且路程近8小時往返，成了「苗栗最遙遠的救護」。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗消防人員訴說心聲，大鹿林道東線去年5月開放腳踏車入山至今約17個月，共發生26件救護案件，其中送醫20件，相較於未開放前暴增約9倍，且路程近8小時往返，成了「苗栗最遙遠的救護」。圖／苗栗縣消防局提供

腳踏車 苗栗縣 消防員

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