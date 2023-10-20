台南救護車60分鐘搶救急性心梗 消防局今年已搶救307人
台南市消防局自2020年起開始在各分隊第一線救護車配置12導程心電圖監護儀，透過機器或心電圖小組判讀，爭取救援時效，迄今已配置33台及生理監視電擊器28台，藉由到院前心電圖的傳輸，已能在60分鐘完成搶命時間。
台南市推動到院前12導程心電圖系統，今年統計至8月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共6163件，經醫院端確診為急性心肌梗塞共307件，成功守護了307個家庭。消防局指出，到院前12導程心電圖系統，確實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器。
消防局表示，心肌梗塞指的是供給心臟血流的冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷或壞死，而目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診起算直到打通血管為止，專家建議應於90分鐘內完成，可有效改善心臟血流，降低死亡率。如今藉由到院前12導程心電圖的傳輸，台南市已能在60分鐘完成搶命時間，可以讓病人提早得到確切的治療。
消防局自2020年5月份開始各分隊第一線救護車全面配置12導程監護儀，藉由在救護車上執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，如為心肌梗塞病人，即傳呼並送往台南具心導管室的8家急救責任醫院，以爭取救援時效。據統計，各分隊已配置生理監視電擊器28台、12導程心電圖機33台，
消防局提醒，民眾一旦發現有疑似急性心肌梗塞症狀如胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等狀況，應盡速撥打119申請救護車求助，並信任專業的救護人員給予建議，盡早接受12導程心電圖檢查，透過早期診斷讓病患接受確切的治療，減少長期併發症的發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言