台南救護車60分鐘搶救急性心梗 消防局今年已搶救307人

台南市消防局自2020年起開始在各分隊第一線救護車配置12導程心電圖監護儀，透過機器或心電圖小組判讀，爭取救援時效，迄今已配置33台及生理監視電擊器28台，藉由到院前心電圖的傳輸，已能在60分鐘完成搶命時間。

台南市推動到院前12導程心電圖系統，今年統計至8月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共6163件，經醫院端確診為急性心肌梗塞共307件，成功守護了307個家庭。消防局指出，到院前12導程心電圖系統，確實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器。

消防局表示，心肌梗塞指的是供給心臟血流的冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷或壞死，而目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診起算直到打通血管為止，專家建議應於90分鐘內完成，可有效改善心臟血流，降低死亡率。如今藉由到院前12導程心電圖的傳輸，台南市已能在60分鐘完成搶命時間，可以讓病人提早得到確切的治療。

消防局自2020年5月份開始各分隊第一線救護車全面配置12導程監護儀，藉由在救護車上執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，如為心肌梗塞病人，即傳呼並送往台南具心導管室的8家急救責任醫院，以爭取救援時效。據統計，各分隊已配置生理監視電擊器28台、12導程心電圖機33台，