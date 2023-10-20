南投縣45%消防車齡超過15年 38名消防員僅1套消防衣

屏東明揚科技爆炸造成嚴重傷亡，南投縣議員吳棋楠關切消防弟兄安全，並質疑部分消防員僅一套消防衣，45%消防車老舊。消防局長林聰吉表示，30多名新進人員只有一套消防衣，將在年底補齊。車齡15年以上消防車會編列預算逐年汰換，確保消防弟兄救災安全。

吳棋楠說，明揚科技爆炸暴露高風險公共危險物品工廠風險，消防局是否已完成調查及列管？林聰吉說，高風險公共危險物品工廠共有53家，其中29家為30倍以上、24家為30倍以下，另有22家毒化物工廠，已經完成52家公共危險物品工廠檢查。

至於75家列管工廠，消防局已召集業者比對，對化學物儲放地點、工廠結構及平面圖資料重新比對建檔，一旦發生事故，指揮科電腦會將相關資訊傳送到救災車輛平板電腦，讓第一線人員掌握狀況。

林聰吉說，根據消防法規定，消防人員救災時有資訊權、調查權，救災時廠家應提供資訊並配合調查，消防局也加強消防隊員生存訓練、組合訓練，在危險物品等搶救困難地區每月進行一場訓練，熟悉搶救災害狀況。

吳棋楠說，消防隊員每人應有二套消防衣，但南投部分消防人員只有一套；另外南投縣45％消防車輛超過15年使用年限，是否有改善方案。

林聰吉說，消防衣帽每人有二套，今年有38名新進人員已發一套，第二套需量身訂製，目前正在製作，年底可全部發放完畢。南投縣消防車在921地震後，因為捐贈善款，從55輛增加到93輛，最近幾年陸續達到使用年限。