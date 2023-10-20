樹林刺胎怪客落網！1個月16車遭殃 犯嫌辯：兒車窗被砸
今年7、8月間新北市樹林區大同山出現刺胎怪客，初估有16輛汽車輪胎遭人刺破。樹林警方獲報派人追查，鎖定魏姓男子涉嫌，昨天下午循線在樹林區將人逮捕到案帶回偵辦。偵詢時他辯稱，不滿兒子之前把車停在大同山，被人打破車窗，才會持錐子刺破他人車輛輪胎洩憤，警詢後依毀損送辦。
據了解，魏姓男子（68歲）目前退休，今年其子將一輛汽車停放在新北市樹林區保安街二段45巷（往大同山），卻遭人惡意打破車窗，魏男至此心生不滿。今年7、8月間他手持一把錐子，騎車從文德街住處一路來到保安街二段45巷隨機找尋犯案目標。
有9名車主發現輪胎被人刺破，向轄區警方報案，還有車主輪胎被刺破，一度在現場自錄影片，並貼文臉書社群寫到「樹林大同山車子16台車子輪胎被劃破，希望警察大人把歹徒揪出來賠款，不容這惡行再犯」。
新北市樹林警分局獲報到場，初估有10多輛汽車受害，經警以被害車主停放車輛的時間、地點統計分析，並調閱登山出入口附近監視器卻無所獲。上個月魏男又再度犯案，這下監視器畫面拍到以車追人，鎖定魏姓男子身分，並於昨天下午2時許，持拘票前往魏男住處逮人、起獲犯案工具，一併帶回偵辦。
偵詢時，魏男坦承犯行，辯稱因其子的汽車，曾於年前停放在該處山路邊，遭不明原因毀損車窗，所以感到非常憤怒，才會利用深夜獨自上山，手持錐子刺破停於路邊汽車輪胎洩恨，警詢後依毀損罪嫌送辦。
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