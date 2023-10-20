網遇明星搭訕別太開心 金門女追星不成反遭詐騙5萬

千萬別相信網路上遇見大明星的事，那絕對是詐騙！一名家住金門的A小姐月初在臉書收到1名暱稱Zhou Shen網友搭訕，對方自稱是大陸明星「周深」，這名家庭主婦萌發少女心，熱情邀請偶像來金門玩，結果遭對方詐騙，A小姐損失5萬元，後來是家人察覺有異，提醒是詐騙，她才趕緊去報案。

金城分局今天表示， 這名A小姐月初在臉書通訊軟體收到暱稱Zhou Shen網友搭訕，對方自稱是大陸明星「周深」，並提供自己的LINE ID供A小姐加入，A小姐剛好是「周深」粉絲，不疑有他便加入，事後A小姐邀請「周深」到金門旅遊，對方表示要跟管理團隊聯繫。

A小姐還很認真的聯繫對方所說的團隊，接著他們就要求先匯款新台幣5萬元訂金，才能安排，A小姐匯款後，團隊人員不斷以包括訂機票、訂飯店住宿等各種名目理由要求A小姐繼續支付費用，後來是她的家人察覺不對，提醒她「明星不會來金門，也不會要這種錢」，她驚覺被詐騙，才到金城分局報案。

金城分局表示，明星偶像魅力，經常吸引眾人目光，藉著網路發達、真假難辨的特性，詐騙集團常冒充偶像明星光環伺機行騙，提醒民眾，網路世界虛虛實實真假難辨，無法確認對方真實身分前，千萬要提高警覺。