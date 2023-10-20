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詐團利用「曹興誠」騙人 老翁被騙走130萬還要加碼
高雄曾姓老翁加入通訊軟體的投資群組，發覺群組竟有自稱「曹興誠」的「老師」教導投資，他投資130萬元後，再受慫恿加碼，家人驚覺他受騙，才報警逮捕騙取資金的2名詐騙集團車手。
據了解，70歲的曾姓老翁在10月初，加入Line某投資群組，發覺群組內有1名自稱「曹興誠」的老師教導投資，稱可教投資人高額獲利。曾翁信以為真，便受誘導投資股票，已2次由對方派「營業員」騙走130萬元。
對方見老翁已經上當，繼續以話術慫恿曾翁加碼投資，要老翁再拿出70萬元投資股票。老翁家人及時發覺他受騙，向警方報案。
高雄市警小港分局據報，10月16日趁對方要向老翁拿錢，埋伏抓人，在小港區曾翁住處，逮捕17歲的鄭姓少年，以及在外面監控少年取款的謝姓男子（28歲），搜出假工作證、收據和作案手機，全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署及高雄少年及家事法院。訊後，鄭姓少年獲責付，謝姓男子經檢察官聲押後，由法官裁定10萬元交保。
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