詐團人頭戶幫助犯被訴 台南女說「我也是被騙」獲判無罪

去年9月底尹姓男子接到詐騙電話，謊稱因駭客入侵致訂單重複被扣款，需依指示轉帳來取消設定，尹兩度匯款至鄭姓女子銀行帳戶計12萬元，旋遭提領一空，尹察覺有異報警，鄭女涉幫助洗錢、詐欺取財被訴，「我也是被騙」，她喊冤，是友人介紹應徵兼差，法官採信說詞，判她無罪。

鄭女說，去年9月24日經超商，將銀行帳戶提款卡寄送給暱稱「江咏倪」。她表示，是呂姓友人介紹他兼職的工作，她與對方聯絡應徵兼差，並依照其指示寄出提款卡，當時沒有懷疑對方會把銀行帳戶做不法使用，「我也是被騙」。

鄭女律師指出，自2020年起至本案案發前，鄭女因長期遭男友施暴，已幾盡喪失活下去的動力，身心屬於脆弱處境時，呂姓友人鼓勵她經濟獨立，脫離男友魔掌，向她表示有求職賺錢機會，且再三保證是合法公司，並表示自身也將帳戶提供給對方。她為脫離男友控制，誤信對方話術而認對方合法公司並謀求工作，進而誤將其帳戶交給對方。

台南地院檢視鄭女與對方對話紀錄，發現鄭女與自稱線上博彩業者間對話互有往來，且彼此談論求職流程，確認求職才寄出銀行提款卡。

律師表示，鄭女寄出提款卡後積極確認對方發薪及歸還提款卡日期，她也向對方催促要求盡快返還提款卡，並於對方拖延發放薪資及未遵期歸還提款卡時，即表示不願再配合。直至對方同年10月1日不讀不回其訊息後，即向台南市警一分局報案其提款卡遭人詐取，更主動電致銀行客服表示欲停用該帳戶。

台南地院指出，詐欺集團詐騙手法日益翻新，政府機關、金融機構、電視新聞及報章雜誌，對於詐欺集團詐騙手法也大肆報導，極力勸導民眾應多加注意防範，以免上當被騙，然仍屢屢傳出民眾遭到詐騙集團詐騙消息，其中不乏學歷良好、職業收入優渥者，也不乏受騙原因甚不合常情輕易可以辨識者。