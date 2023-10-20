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詐團人頭戶幫助犯被訴 台南女說「我也是被騙」獲判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年9月底尹姓男子接到詐騙電話，謊稱因駭客入侵致訂單重複被扣款，需依指示轉帳來取消設定，尹兩度匯款至鄭姓女子銀行帳戶計12萬元，旋遭提領一空，尹察覺有異報警，鄭女涉幫助洗錢、詐欺取財被訴，「我也是被騙」，她喊冤，是友人介紹應徵兼差，法官採信說詞，判她無罪。

鄭女說，去年9月24日經超商，將銀行帳戶提款卡寄送給暱稱「江咏倪」。她表示，是呂姓友人介紹他兼職的工作，她與對方聯絡應徵兼差，並依照其指示寄出提款卡，當時沒有懷疑對方會把銀行帳戶做不法使用，「我也是被騙」。

鄭女律師指出，自2020年起至本案案發前，鄭女因長期遭男友施暴，已幾盡喪失活下去的動力，身心屬於脆弱處境時，呂姓友人鼓勵她經濟獨立，脫離男友魔掌，向她表示有求職賺錢機會，且再三保證是合法公司，並表示自身也將帳戶提供給對方。她為脫離男友控制，誤信對方話術而認對方合法公司並謀求工作，進而誤將其帳戶交給對方。

台南地院檢視鄭女與對方對話紀錄，發現鄭女與自稱線上博彩業者間對話互有往來，且彼此談論求職流程，確認求職才寄出銀行提款卡。

律師表示，鄭女寄出提款卡後積極確認對方發薪及歸還提款卡日期，她也向對方催促要求盡快返還提款卡，並於對方拖延發放薪資及未遵期歸還提款卡時，即表示不願再配合。直至對方同年10月1日不讀不回其訊息後，即向台南市警一分局報案其提款卡遭人詐取，更主動電致銀行客服表示欲停用該帳戶。

台南地院指出，詐欺集團詐騙手法日益翻新，政府機關、金融機構、電視新聞及報章雜誌，對於詐欺集團詐騙手法也大肆報導，極力勸導民眾應多加注意防範，以免上當被騙，然仍屢屢傳出民眾遭到詐騙集團詐騙消息，其中不乏學歷良好、職業收入優渥者，也不乏受騙原因甚不合常情輕易可以辨識者。

若一般人會因詐騙集團成員言詞相誘而陷於錯誤，進而交付鉅額財物，則金融帳戶持有人因相同原因陷於錯誤，而出借帳戶，並代為提領轉匯款項，也非難以想像，自不能以客觀常人智識經驗為基準，遽以推論被告必具有相同警覺程度或預見其構成犯罪。

台南地院認為，檢方證據僅能證明鄭女為求職而提供帳戶提款卡給他人，經詐欺集團用以收受被害人所匯入款項，仍不足以認定鄭女有幫助詐欺取財及幫助洗錢犯意，認鄭女無罪。圖／本報資料照
台南地院認為，檢方證據僅能證明鄭女為求職而提供帳戶提款卡給他人，經詐欺集團用以收受被害人所匯入款項，仍不足以認定鄭女有幫助詐欺取財及幫助洗錢犯意，認鄭女無罪。圖／本報資料照

詐騙集團 求職 台南 駭客

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