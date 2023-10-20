美豬標成加拿大 桃衛生局要罰新興36萬 玉釩案另涉刑法

桃園市衛生局上月底與衛福部食藥署查獲新興冷凍食品、瑞騰國際兩家公司進貨美國豬肉，涉嫌標示產地為加拿大，日前再查獲玉釩食品公司也以疑似用同樣手法賣給下游客戶。瑞騰國際公司在新北市，全案移由新北衛生局追查已按食安法裁罰48萬元，桃園衛生局也將以同法裁罰新興36萬元。

新興、瑞騰都是食藥署從「食品雲」中篩出可疑資料，進而查獲業者標示不實；另一件玉釩食品公司為食藥署接獲檢舉，雖然公司登記在台南但產線在桃園，於是會同桃園市衛生局稽查，除了把全案違反食安法的部分移交台南衛生局追查和裁罰，也因為該公司提供下游業者的產品報價單（型錄），及出貨單原料產地不實行為，桃市府衛生局與法務局討論後，認為玉釩公司提供商品涉嫌虛偽不實，致他人陷於錯誤的行為，恐涉及刑法第255條規定，已把相關事證交由司法機關偵辦。

衛生局表示，新興冷凍公司因非追系統未申報收貨及申報出貨資料申報不實，已違反食安法第9條第4項規定，依同法第47條裁罰，將處36萬元罰鍰。

桃園市政府衛生局近日會同衛福部食藥署針對進口肉品查核，發現新興冷凍食品有限公司（下稱新興冷凍）與瑞騰國際股份有限公司（下稱瑞騰國際）2家公司出貨包裝之產品，均涉及原產地標示不實，衛生局已責令業者改正違規食品原產地標示始得販售，新興冷凍依違反食安法規定移請檢調偵辦，另登記地於新北市的瑞騰國際則移交由新北市衛生局後續處辦。