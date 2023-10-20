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20歲軍人騎機車回營 萬大大橋撞上運蛋車後斗送醫不治

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

連接高屏地區重要橋梁之一的萬大大橋昨晚發生死亡車禍。20歲洪姓軍人騎乘機車從屏東端上橋，由東向西方向行駛，準備返回高雄營區，因不明原因高速撞上由王男駕駛的貨車，疑似衝撞力道過大，現場機車零件飛散一地，事故造成洪男當場失去生命跡象，今凌晨約12點多不治，雙方均無酒駕，詳細肇事原因及死因有待檢警調查釐清。

警方表示，20歲洪男於昨晚9點22分左右獨自騎乘機車，沿萬大大橋外側車道，由東往西直行，行經萬丹鄉屏188線西向12公里處時，撞上前方由56歲王男駕駛的運蛋車，疑似因車速過快、撞擊力道過猛，造成機車龍頭受擠壓變形、零件四散，洪男送醫急救不治，另王男沒有受傷，雙方酒測值均為零。

警方指出，為釐清肇事責任，現已著手調閱案發時間行車記錄器，及周邊監視器影像，呼籲民眾行車務必注意車前狀況並減速慢行，避免車禍憾事發生。

20歲洪男昨晚騎車要去高雄上班，沿萬大大橋由東往西直行，不慎撞上一輛貨車，他當場失去呼吸心跳，於今凌晨不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／警方提供
20歲洪男昨晚騎車要去高雄上班，沿萬大大橋由東往西直行，不慎撞上一輛貨車，他當場失去呼吸心跳，於今凌晨不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／警方提供
20歲洪男昨晚騎車要去高雄上班，沿萬大大橋由東往西直行，不慎撞上一輛貨車，他當場失去呼吸心跳，於今凌晨不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／警方提供
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20歲洪男昨晚騎車要去高雄上班，沿萬大大橋由東往西直行，不慎撞上一輛貨車，他當場失去呼吸心跳，於今凌晨不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／警方提供

車禍 屏東 監視器

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