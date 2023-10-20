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300萬Alphard深夜台中翻車 警到場駕駛人竟逃了
台中西屯區昨深夜發生翻車事故，警方獲報到場發現是1輛要價300多萬元的Toyota Alphard多功能休旅車，整輛車90度側翻橫躺馬路中間，當下還波及附近的燈桿，但詭異的是駕駛人竟消失無蹤，警方經查該車為租賃車，將進一步調閱監視器通知駕駛人到案。
台中第6分局今凌晨2點多獲報，西屯區文心路、台灣大道路口有翻車，初判該輛Alphard休旅車當時沿文心路往台灣大道執行，經過路口時卻擦撞分隔島翻覆，再碰撞倒前方燈桿，所幸沒有波及其他人車。
但警方到場時，除見整輛車側翻90度橫躺占據2個車道，但車上、附近都遍尋不照駕駛人，顯然肇事後已經逃逸，警方經查該車為租賃車，已經聯繫租車公司調閱承租人資料，同時也將過濾周圍監視器通知當事人到案說明。
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