300萬Alphard深夜台中翻車 警到場駕駛人竟逃了

台中西屯區昨深夜發生翻車事故，警方獲報到場發現是1輛要價300多萬元的Toyota Alphard多功能休旅車，整輛車90度側翻橫躺馬路中間，當下還波及附近的燈桿，但詭異的是駕駛人竟消失無蹤，警方經查該車為租賃車，將進一步調閱監視器通知駕駛人到案。

台中第6分局今凌晨2點多獲報，西屯區文心路、台灣大道路口有翻車，初判該輛Alphard休旅車當時沿文心路往台灣大道執行，經過路口時卻擦撞分隔島翻覆，再碰撞倒前方燈桿，所幸沒有波及其他人車。