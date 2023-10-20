違法開立不實吊銷單！台中3分局遭搜索 6警5交保、1請回

新北市警局2年前曾發生警員和代辦業者合作，違法開立不實吊銷單讓被扣牌照車輛可重新領牌，事後各地警局嚴加追查，台中市警察局發現第3分局有4間派出所、6名警員涉案，昨台中地檢署指揮廉政署等單位搜索，將6警員列偽造文書被告，複訊後命5人10萬元至12萬元交保，1人請回。

由於修法前的道路交通管理處罰條例有漏洞，車輛嚴重超速會被吊扣車牌，有名車車者、租賃業者為了讓愛車盡早恢駛，就透過代辦業者找上警察，由警方對該車開立「吊銷牌照」，車主只要繳清罰鍰就能重新領牌上路，等同花錢了事。

據了解，現階段除了台中市警局自清將6名警員送辦，檢、廉也擔心警方內部清查力道，可能還有其他人涉案，為求清查徹底將全案由黑金組檢察官指揮，鎖定6名員警，也帶回20多名被開單的車者、代辦業者等。

台中地檢署指派黑金組檢察官王亮欽偵辦，19日指揮廉政署中調組、警政署政風室及台中市警局等，兵分多數搜索台中第3分局，並將6名警員、數名證人帶回偵訊。

檢方初步是依偽造文書公務員登載不實將6人列被告，但仍須進一步釐清相關行為，但代辦業者間有無對價、圖利等行為，若查出相關事實恐涉及貪汙重罪。

檢方複訊後，認為涉案員警、汽車代辦業者涉嫌偽造文書等罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知許姓、陳姓、黃姓、吳姓，及林姓5名警員，各10至12萬元交保，另1名林姓警員請回。