69歲翁大鹿林道騎腳踏車摔傷 消防深夜馳援入山送醫

一名69歲老翁昨天下午在雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處騎腳踏車跌倒頭部受傷，意識恍惚，苗栗縣消防局接獲通報趕往救援，將傷者送往竹東台大分院治療，救援人員在今天凌晨1點多完成任務返隊。

苗栗縣消防局表示，昨天下午4點25分，指揮中心接獲通報，大鹿林道東線6.35公里處有一名69歲男性騎腳踏車跌倒頭部受傷，意識恍惚必須送醫；下午4點50分傷者陪同朋友來電表示人已清醒，不需要救護車。

晚間7點35分雪霸管理處將傷者帶至觀霧管理站內，再度來電表明傷者意識模糊，需要救護車送醫，消防局晚間7點37分指派救護車前往，並同步請新竹縣消防局五峰分隊支援，苗栗縣泰安消防分隊救護車趕抵後，在深夜10點15分將傷患送往竹東台大分院。

雪霸國家公園管理處去年5月20日起試辦開放腳踏車進入大鹿林道東線，今年5月屆滿一年試辦期，雪管處基於尊重在地部落意見，並採納車友期盼持續進入林道的心聲，決定再延長試辦計畫1年。