快訊

陸委會國旗「變十三道光芒」 邱太三認未仔細核對：過去沒這樣狀況

26歲男胸悶掛急診竟心肌梗塞！年輕心梗多因高血脂，吃燕麥能降LDL嗎？醫師給建議

歐陽靖挨轟「為衝流量小孩不上課」 親揭內幕氣炸：3歲為何不能玩？

69歲翁大鹿林道騎腳踏車摔傷 消防深夜馳援入山送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名69歲老翁昨天下午在雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處騎腳踏車跌倒頭部受傷，意識恍惚，苗栗縣消防局接獲通報趕往救援，將傷者送往竹東台大分院治療，救援人員在今天凌晨1點多完成任務返隊。

苗栗縣消防局表示，昨天下午4點25分，指揮中心接獲通報，大鹿林道東線6.35公里處有一名69歲男性騎腳踏車跌倒頭部受傷，意識恍惚必須送醫；下午4點50分傷者陪同朋友來電表示人已清醒，不需要救護車

晚間7點35分雪霸管理處將傷者帶至觀霧管理站內，再度來電表明傷者意識模糊，需要救護車送醫，消防局晚間7點37分指派救護車前往，並同步請新竹縣消防局五峰分隊支援，苗栗縣泰安消防分隊救護車趕抵後，在深夜10點15分將傷患送往竹東台大分院。

雪霸國家公園管理處去年5月20日起試辦開放腳踏車進入大鹿林道東線，今年5月屆滿一年試辦期，雪管處基於尊重在地部落意見，並採納車友期盼持續進入林道的心聲，決定再延長試辦計畫1年。

雪管處提醒，開放腳踏自行車進入大鹿林道東線試辦計畫延至明年5月19日， 仍採現場掃描QR Code線上申請制，開放進出時段為上午8點至下午5點，騎乘前應作好裝備及自行車檢查，並請民眾進入當地原住民族傳統領域，都應尊重、理解山與原住民的共存及山林的完整性。

69歲老翁昨天在雪霸國家公園大鹿林道東線騎腳踏車跌倒頭部受傷，意識恍惚，苗栗縣消防局派遣救護車救援，今天凌晨完成任務返隊。圖／苗栗縣消防局提供
69歲老翁昨天在雪霸國家公園大鹿林道東線騎腳踏車跌倒頭部受傷，意識恍惚，苗栗縣消防局派遣救護車救援，今天凌晨完成任務返隊。圖／苗栗縣消防局提供
69歲老翁昨天在雪霸國家公園大鹿林道東線騎腳踏車跌倒頭部受傷，意識恍惚，苗栗縣消防局派遣救護車救援，今天凌晨完成任務返隊。圖／苗栗縣消防局提供
69歲老翁昨天在雪霸國家公園大鹿林道東線騎腳踏車跌倒頭部受傷，意識恍惚，苗栗縣消防局派遣救護車救援，今天凌晨完成任務返隊。圖／苗栗縣消防局提供

救護車 意識 腳踏車

延伸閱讀

轎車自撞石門台2線核一廠進水口圍牆 女駕駛脫困送醫

中職／消防猛男站上應援區 悍將造福女球迷

執行救護 救護司機遭機車騎士毆打南警法辦

男子發燒家中失去呼吸心跳 家屬勇於CPR聯手救護員救回一命

相關新聞

69歲翁大鹿林道騎腳踏車摔傷 消防深夜馳援入山送醫

一名69歲老翁昨天下午在雪霸國家公園大鹿林道東線6.35公里處騎腳踏車跌倒頭部受傷，意識恍惚，苗栗縣消防局接獲通報趕往救...

轎車自撞石門台2線核一廠進水口圍牆 女駕駛脫困送醫

一名40多歲女子今天上午近7時，駕駛小客車行經石門區台2線31公里處核一廠進水口，疑似自撞圍牆，撞擊力道大，車頭都凹陷變...

北市鑽石大樓被抄 爆警員嫖妓 記過調職

台北市萬華分局上周動員大批警力，攻堅「豔名遠播」的鑽石大樓，一舉瓦解以陳明傑為首的應召集團，孰料事後清查發現，偵查隊的邱...

又是虎頭蜂 八斗子拆蜂巢 直徑40公分

季節交替，各地屢傳虎頭蜂螫傷民眾事件，基隆市八斗子油庫通往望幽谷步道前晚發現一個巨型虎頭蜂巢，緊急封閉入口，昨天拆除，步...

2歲童疑遭虐死 檢聲押父母

台南市2歲多謝姓男童前晚8點多由父母送醫急救，但到院前已死亡，男童身上多處新舊傷，胃部也有傷口，院方懷疑男童遭凌虐致死報...

楊梅情殺3死如迷霧 檢警將解鎖手機理頭緒

桃市楊梅區三民路某處未設保全員的社區，前天發生48歲鄭姓男子上午疑似尾隨住戶進入並埋伏在7樓，將下班返家的洪姓送貨員殺害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。