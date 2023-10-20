2歲童疑遭虐死 檢聲押父母

台南市2歲多的謝姓男童疑遭凌虐致死，因家中有另名手足，市府社會局已緊急安置。情境示意圖。圖／聯合報系資料照片 台南市2歲多謝姓男童前晚8點多由父母送醫急救，但到院前已死亡，男童身上多處新舊傷，胃部也有傷口，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，檢警昨解剖釐清死因。警方依傷害致死罪嫌將男童父母送辦，檢方複訊後晚間向法院聲押。市長黃偉哲震怒並斥責兒虐行為，已指示社會局等介入，並下令安置謝女4歲女兒。

據了解，謝姓男童是43歲謝姓生母和32歲陳姓男同居人所生，前晚8點多謝女與陳男從台南市1家平價飯店騎機車將男童送醫急救，男童在到院前已無呼吸心跳，院方急救至前天深夜11點多宣告不治。

醫院懷疑男童生前遭凌虐，通報警方，警方認為男童長期遭凌虐遭毆打導致腹膜炎，胃部才有傷口，後腦杓也有新的瘀血傷口，且身上有多處舊傷，將男童父母帶回調查。

據了解，男童父母一開始表示是男童自己跌倒撞到，但警方調查，男童母親可能在幫孩子洗澡時，孩子體力不濟跌落浴缸，母親做人工呼吸無效，男童父親案發時外出買東西。

檢警為確定男童死因，昨由法醫師解剖鑑定，進一步釐清死因，男童父母昨晚經檢察官訊問後，認2人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，已向台南地院聲押禁見。

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