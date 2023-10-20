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又是虎頭蜂 八斗子拆蜂巢 直徑40公分
季節交替，各地屢傳虎頭蜂螫傷民眾事件，基隆市八斗子油庫通往望幽谷步道前晚發現一個巨型虎頭蜂巢，緊急封閉入口，昨天拆除，步道仍封閉3天，以免遊蕩在外的虎頭蜂傷人。
議員呂美玲、八斗里長杜劍秋表示，前晚民眾發現往望幽谷步道樹叢有虎頭蜂出沒，在樹叢發現一個巨型的黃腳虎頭蜂巢，通報警方先拉封鎖線，請民眾不要靠近。
市府委託王姓捕蜂人昨上午全副武裝到場移除蜂巢，過程中有不少蜂飛出，還不斷攻擊，但都被捕獲入網。王說，黃腳虎頭蜂攻擊性非常強，巢築在步道旁邊，直徑約40公分，還好及時發現，否則民眾經過可能一下子就會被螫傷，非常危險。
市府產發處副處長鄭永陽說，因仍會有餘蜂在附近，提醒民眾近日還是不要靠近。基隆動保所表示，季節轉換時，蜂群較不穩定，若發現蜂群在身邊盤旋或樹上有巢位、球狀物，勿使用衣物驅趕或尖叫，建議用衣服包頭，蹲低身體，緩慢安靜繞道離開。
新北市瑞芳山區八分寮登山步道9月20日有11名健行民眾遭蜂群攻擊，造成2死，肇禍的也是黃腳虎頭蜂。
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