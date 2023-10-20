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北市鑽石大樓被抄 爆警員嫖妓 記過調職

聯合報／ 記者翁至成張宏業／台北報導

萬華分局日前攻堅鑽石大樓，瓦解外籍應召集團，意外查出有偵查隊員上門嫖妓，北檢不排除調查有無包庇。圖中人物與新聞無關。記者翁至成／翻攝
萬華分局日前攻堅鑽石大樓，瓦解外籍應召集團，意外查出有偵查隊員上門嫖妓，北檢不排除調查有無包庇。圖中人物與新聞無關。記者翁至成／翻攝
台北市萬華分局上周動員大批警力，攻堅「豔名遠播」的鑽石大樓，一舉瓦解以陳明傑為首的應召集團，孰料事後清查發現，偵查隊的邱姓警員竟是「常客」，多次出入鑽石大樓消費；督察組獲悉調查，邱男坦承去過四次，但強調都有付錢，沒有白嫖；督察組認為邱男違紀情節嚴重，將邱男記一大過，改調南港分局。

昨天又有爆料指出「真正白嫖不是邱，而是龍山派出所的莊姓警員，還涉及包庇」，甚至點名分局長誤導案情。

台北地檢署指出，全案是否有員警涉及白嫖或包庇，目前由萬華分局自行調查，檢方也不排除另分他案偵辦。

據了解，莊男是龍山所專案，因人緣不佳得罪不少同事與地方人士，研判是遭有心人刻意寫黑函，萬華分局指出，督察組已清查無白嫖。

鑽石大樓以年輕外籍女子敢玩為特色，吸引嫖客上門，警方本月十一日攻堅，逮捕主嫌陳明傑、現場負責人、外籍應召女共四十四人。

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