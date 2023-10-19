楊梅情殺3死如迷霧 檢警將解鎖手機理頭緒
桃市楊梅區三民路某處未設保全員的社區，前天發生48歲鄭姓男子上午疑似尾隨住戶進入並埋伏在7樓，將下班返家的洪姓送貨員殺害，在屋內伴屍逾6小時，又將返家的越南籍黃姓妻子也殺害後，傍晚5點自該社區9樓頂墜樓身亡；檢警連夜通知家屬調查3人關係未果，欲清查鄭嫌及洪氏夫婦進屋時間序也因社區監視器無法回放陷膠著，將查扣3人的手機一一解鎖，進一步解讀，以釐清事件來龍去脈。
桃市警楊梅分局前天傍晚據報，鄭姓男子倒臥在楊梅區三民路、瑞溪路一段間的巷弄，員警上樓勘查墜落地點時，驚見7樓1戶門口有大片血跡，甚至一路延伸至9樓頂，開門驚見洪姓屋主夫婦雙雙倒臥血泊，已經死亡，身旁還有疑似行凶刀具，初步研判是鄭男殺害洪氏夫婦後畏罪輕生。
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