男子午夜走上中山高3人開車連環撞致死 檢察官不起訴

李姓男子午夜在中山高五堵交流道行走，被成姓男子開車撞倒後，又被楊男、陳男開車撞上當場死亡。檢方調查後，認定成男看到李男出現在前方，已難以閃避。李男被撞倒地後，楊男、陳男更難察覺，3人無過失，處分不起訴。

檢方調查，今年3月8日深夜11點40多分在中山高北上6.8公里，五堵交流道路段，成姓男子開計程車載乘客、楊姓男子開大貨車載蘇姓友人，陳姓男子開車搭載呂姓友人先後通過時，成男的右前車頭撞擊走在車道的李姓男子。

李男被撞倒地後，楊男駕駛的大貨車右側車輪先輾壓他，陳男駕駛的轎車接著撞上，並將李男拖行到外側車道與輔助車道分隔線上，造成李男當場死亡。國道警察調查後，依過失致罪起嫌將成、楊、陳男移送法辦。

檢察官偵訊時，成男辯稱當時開車行駛中線車道，時速不到90公里，發現李男出現車道時，距離已不到一個車身，完全來不及閃避。楊男辯稱時速約80公里，他無法預期國道上會有行人，看到時已無法閃避。陳男辯稱，發現路面好像有東西時，閃避不及而撞上去，並趕緊煞車。

檢察官勘驗成男車輛行車記錄器畫面，可見成男撞擊李男位置，上方有高速公路高匝道跨越，形成陰影。直到成男開車撞上李男前1秒，行車記錄器畫面才較能清楚辨識，車輛前方有人影行走，客觀可認成男在事故發生前，難以採取有效預防措施，避免碰撞。