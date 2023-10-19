快訊

國慶結緣！「橘色惡魔」12月再次訪台 參與北一女120週年校慶

南韓再爆「劉亞仁級別」明星涉毒遭警方調查 2線索網瘋猜是他

證實和柯文哲見面 郭台銘揭談了2大方面：雙方有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南2歲男童疑遭施暴致死 檢方複訊晚間聲押禁見

聯合報／ 記者黃宣翰邵心杰／台南即時報導

台南市2歲多謝姓男童昨晚8點多由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上多處新舊傷，胃部也有傷口，院方懷疑男童遭凌虐致死報警方，檢警今天解剖釐清死因。警方依傷害致死罪，將生母及同居人送辦，經檢方複訊，晚間向法院聲押。

台南地檢署指出，今天接獲市警五分局通報，北區發生謝姓幼童疑似受虐死亡案件，謝姓幼童於昨晚間送醫時發現其全身有多處可疑傷痕，且到院後不幸休克死亡。

檢方據報後，立即指派檢察官吳吳騏璋偵辦，為確定謝姓幼童死因，今已由法醫師解剖鑑定，進一步釐清死因。

今晚幼童生母及其同居人經檢察官訊問後，認2人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，已向台南地院聲押禁見。

警方調查，2歲多謝姓男童是謝姓生母(43歲)和陳姓男同居人(32歲)所生，昨晚8點多2人從台南市一家平價飯店騎機車將男童送往醫院急救，但男童在到院前已無呼吸心跳，院方急救至昨晚11點多宣告不治。

警方認為男童長期遭凌虐遭毆打導致腹膜炎，胃部才有傷口，後腦杓也有新的瘀血傷口，且身上也有多處舊傷，院方懷疑男童生前遭凌虐。

據了解，男童父母一開始表示是男童是自己跌倒撞到，但警方調查，男童母親可能在幫孩子洗澡時，孩子體力不濟跌落浴缸，母親做人工呼吸無效，男童父親案發時外出買東西。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

檢方追查2歲男童疑遭凌虐死因，今在台南市立殯儀館相驗。記者黃宣翰／攝影
檢方追查2歲男童疑遭凌虐死因，今在台南市立殯儀館相驗。記者黃宣翰／攝影

台南 檢察官

延伸閱讀

台東11月大女嬰遭凌虐致死 縣府認「有聯繫沒家訪」

男子發燒家中失去呼吸心跳 家屬勇於CPR聯手救護員救回一命

歐司瑪涉招攬買賣未上市股票 董事長及總經理等4人聲押禁見

空軍松指部淪陷 地勤少校遭共諜吸收交軍機今被起訴

相關新聞

男子午夜走上中山高3人開車連環撞致死 檢察官不起訴

李姓男子午夜在中山高五堵交流道行走，被成姓男子開車撞倒後，又被楊男、陳男開車撞上當場死亡。檢方調查後，認定成男看到李男出...

國3南下潮州匝道汽車突起火 烈火濃煙幸無人傷

屏東縣消防局今晚間7點51分接獲報案，國道三號竹田往潮州匝道口發生火燒車，52歲宋女開車，汽車引擎因不明原因起火，占用單...

台南2歲男童疑遭施暴致死 檢方複訊晚間聲押禁見

台南市2歲多謝姓男童昨晚8點多由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上多處新舊傷...

潛入別人家鎖門睡覺 三重男被逮辯「只是找地方休息」

陳姓男子這個月15日潛入新北市三重區一棟大樓4樓套房內睡覺，租客友人受托回屋取物，發現有人潛入報警逮人。沒想到陳男竟辯稱...

警方又爆開單不實 台中地檢搜索3分局6警員列偽文被告

新北市警局過去曾發生警員和代辦業者合作，違法開立不實吊銷單讓被扣牌照車輛可重新領牌，事後各地警局嚴加追查，台中市警察局內...

台南2歲男童疑遭虐死 家中還有一名手足市府緊急安置

台南市2歲多的謝姓男童疑遭凌虐致死，市長黃偉哲獲悉後，震怒斥責兒虐行為，並即指示警察局、社會局介入處理，因家中有另名手足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。