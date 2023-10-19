台南2歲男童疑遭施暴致死 檢方複訊晚間聲押禁見

台南市2歲多謝姓男童昨晚8點多由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上多處新舊傷，胃部也有傷口，院方懷疑男童遭凌虐致死報警方，檢警今天解剖釐清死因。警方依傷害致死罪，將生母及同居人送辦，經檢方複訊，晚間向法院聲押。

台南地檢署指出，今天接獲市警五分局通報，北區發生謝姓幼童疑似受虐死亡案件，謝姓幼童於昨晚間送醫時發現其全身有多處可疑傷痕，且到院後不幸休克死亡。

檢方據報後，立即指派檢察官吳吳騏璋偵辦，為確定謝姓幼童死因，今已由法醫師解剖鑑定，進一步釐清死因。

今晚幼童生母及其同居人經檢察官訊問後，認2人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，已向台南地院聲押禁見。

警方調查，2歲多謝姓男童是謝姓生母(43歲)和陳姓男同居人(32歲)所生，昨晚8點多2人從台南市一家平價飯店騎機車將男童送往醫院急救，但男童在到院前已無呼吸心跳，院方急救至昨晚11點多宣告不治。

警方認為男童長期遭凌虐遭毆打導致腹膜炎，胃部才有傷口，後腦杓也有新的瘀血傷口，且身上也有多處舊傷，院方懷疑男童生前遭凌虐。

據了解，男童父母一開始表示是男童是自己跌倒撞到，但警方調查，男童母親可能在幫孩子洗澡時，孩子體力不濟跌落浴缸，母親做人工呼吸無效，男童父親案發時外出買東西。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線