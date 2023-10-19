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潛入別人家鎖門睡覺 三重男被逮辯「只是找地方休息」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子這個月15日潛入新北市三重區一棟大樓4樓套房內睡覺，租客友人受托回屋取物，發現有人潛入報警逮人。沒想到陳男竟辯稱「我只是找地方休息」當場被警方上銬帶回偵辦，警詢後依侵入住宅罪嫌送辦。

據了解，陳姓男子（41歲）平常以打零工維生，居無定所四處為家。這個月15日下午4時許，他走進新北市三重區正義南路一棟大樓4樓，見一戶出租套房沒有關門，他順手拉開鐵門進入屋內，旋即倒臥床上呼呼大睡。

不久租客朋友許男受托，回到套房內拿東西，沒想到大門才一打開，驚見陳男與他四目相對，許男對陳吼質「你是誰？為什麼會在這？」陳男臉不紅氣不喘地回說「我是來幫忙打掃」旋即把許男往大門外推去關門反鎖，留下一臉錯愕的許男。

三重警、消獲報派員趕抵，陳男沒有回應開門，經警連繫房東同意破門進入，當場逮捕躺在床上的陳男，帶回偵辦。偵詢時陳男坦承潛入屋內，但辯稱是因為套房大門沒鎖，他又想找地方休息，才會進入屋內。警詢後依侵入住宅罪嫌將他送辦。

陳男潛入新北市三重區一棟大樓4樓套房內睡覺，當場被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男潛入新北市三重區一棟大樓4樓套房內睡覺，當場被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男潛入新北市三重區一棟大樓4樓套房內睡覺，當場被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男潛入新北市三重區一棟大樓4樓套房內睡覺，當場被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男潛入新北市三重區一棟大樓4樓套房內睡覺，當場被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男潛入新北市三重區一棟大樓4樓套房內睡覺，當場被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

套房 房東

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