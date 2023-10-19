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影／三重男子闖空門霸占出租套房 大言不慚：需要地方睡覺
新北市1名居無定所的41歲陳姓工人，日前在三重區闖空門侵入1間廉價出租套房，被租客的朋友發現時，他竟然還把人趕走、關門上鎖，後來警方請消防隊破門，進房逮人。陳男大言不慚說：「因為很累，需要找地方睡覺！」
發生地點是三重天台廣場旁，正義南路上1幢4層樓老舊公寓，2樓以上隔成許多間套房，用很低廉的價錢出租，環境較差、出入複雜，曾經查獲失聯移工和他們非婚生下的「黑戶寶寶」，很多人擠在1個小房間同住。
近期其中1個房間的租客外出，房間空著，15日下午4時許，租客委託朋友去幫忙拿東西，一開門卻赫然發現房間被陌生人（陳男）霸占。朋友質問陳男為何在此？他聲稱是來幫忙打掃的，便將租客的朋友推開，關門上鎖。
警方獲報趕抵，聯繫房東到場，陳男仍拒不開門，後來請消防隊破門，員警進房看見他躺在床上睡覺，帶回派出所調查。陳男若無其事聲稱，因為很累，需要找地方睡覺，看到門沒鎖，便直接進入。警詢後被依侵入住宅罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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