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執行救護 救護司機遭機車騎士毆打南警法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市37歲鄭姓男子今天下午3點騎機車行經北區長榮路，疑因不滿執行救護的救護車擋道，涉嫌敲打救護車門毆打劉姓救護車駕駛，又返回現場，手中拿二把螺絲起子作勢要攻擊劉，造成劉手部等多處擦傷，警方獲報後將劉帶回調查，警方將依妨害公務及傷害罪嫌法辦。

台南市公園消防分隊下午3時，接獲勤務中心派遣前往北區長榮路執行緊急救護。將患者送上救護車後準備送醫，因現場救護停靠路邊疑似擋到後方機車，造成鄭姓男機車騎士心生不滿，鄭先以三字經辱罵救護人員、敲打救護車門及攻擊劉姓救護車駕駛。

據了解，劉雖經莊勸說回家後又返回現場，手中拿二把螺絲起子作勢要攻擊莊，造成莊多處擦傷，莊無奈不願與其糾纏退至後備指揮部大門口，經消防局中心通報員警到場處理並將莊帶回派出所，。劉已至醫院驗傷並至台南市警五分局實踐派出所提出涉嫌妨害公務及傷害罪嫌告訴。

台南市市長黃偉哲表示，為維護公權力絕不容忍救護同仁遭受侵害，將請消防局積極處理。消防局李明峯局長聽聞後震怒並決定提告到底，不容許救護暴力，並提醒同仁遇到類似狀況，為保障安全可大膽使用辣椒水抵禦，後續也將協助救護人員提出告訴。

台南市莊姓救護員遭劉姓機車騎士攻擊，手部等多處擦傷。記者黃宣翰／翻攝
台南市莊姓救護員遭劉姓機車騎士攻擊，手部等多處擦傷。記者黃宣翰／翻攝

救護車 台南 傷害罪

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