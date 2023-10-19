快訊

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

中東戰火密布…國內金融三業對以曝險1788億、中東14國共曝險逾2兆

爆兩人私交很深 鍾小平：柯文哲當北市長曾想找韓國瑜任「這職位」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘆洲男轟警「拉褲給他看」 警澄清：依法執行案例宣導

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區李姓男子透過網路貼文，指控蘆洲警方盤查時要他「拉褲子給他看」過程中還拿手電筒照他生殖器，李男為此難過心裡很委屈。對此，蘆洲警分局駁斥，檢視員警密錄器畫面，當天盤查過程均依法執行，並注意過程隱私，後續將作案例宣導加強教育。

據了解，李姓男子（30多歲）是一名保全員，今天凌晨約4時30分左右，他獨自騎車前往新北市蘆洲區長榮路一家連鎖大賣場外，準備投幣購買洗衣精。不料騎經蘆洲警分局門口，遭兩名員警攔下盤查。

過程中他態度配合，不但報了身分證字號、開車廂受檢，連褲子口袋也自己掏出讓員警查看沒有異樣。只不過員警看到他褲襠凸凸的說句「褲子前面怎麼凸凸的」並要他「拉褲子給他看」。

李男他旋即配合拉開褲頭，沒想到員警竟拿手電筒照他的生殖器。讓他心裡覺很委屈，透過臉書社群發出333字貼文「我明明是奉公守法的人，他們這樣盤查我，我很難過。」

對此，蘆洲警方澄清，有民眾反映員警攔查態度不佳，分局立即立案調查，由督察組檢視相關盤查過程，員警盤查過程均依法執行，並注意過程隱私，並未有要求民眾裸露情勢。對於民眾反映員警以手電筒照射褲襠一事，是為查察恐有危險物品藏放。至於民眾反映員警執勤技巧有缺失，分局查處後將列案例宣導加強教育。

新北市蘆洲警分局被指控盤查過程不當，警方下午澄清並非事實。圖／臉書《我是蘆洲人 LoveLuzhou》
新北市蘆洲警分局被指控盤查過程不當，警方下午澄清並非事實。圖／臉書《我是蘆洲人 LoveLuzhou》
新北市蘆洲警分局（圖外觀）被指控盤查過程不當，警方下午澄清並非事實。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警分局（圖外觀）被指控盤查過程不當，警方下午澄清並非事實。記者曾伯愷／翻攝

隱私 生殖器

延伸閱讀

影／蘆洲夾娃娃店遭勒令停業後 變本加厲改裝機台擲骰子賭錢

影／蘆洲79歲老司機倒車衝馬路撞進店 路上人車幸運都閃過

影／雙十連假加場聚賭 蘆洲警破麻將賭場逮15人送辦

影／店貓被「熊貓」抓走！蘆洲寵物餐廳老闆怒告侵占

相關新聞

台東11月大女嬰遭凌虐致死 縣府認「有聯繫沒家訪」

台東一名11月大女嬰9日遭到母親與同居人施虐送醫急救，卻在14日不幸傷重身亡，檢方解剖後發現女嬰不僅顱內出血，身上也有多...

違規左轉釀死 瑪莎拉蒂駕駛詭稱「前車轉我就跟著轉」

洪姓女子昨夜駕車行經台北市內湖區一處路口違規左轉，對向直行機車騎士繆姓男子閃避不及，高速撞上，繆男車輛全毀，送醫後傷重不...

蘆洲男轟警「拉褲給他看」 警澄清：依法執行案例宣導

新北市蘆洲區李姓男子透過網路貼文，指控蘆洲警方盤查時要他「拉褲子給他看」過程中還拿手電筒照他生殖器，李男為此難過心裡很委...

女買飲料謊稱「找錯錢」 訛詐40元得逞

屏東縣里港鄉在地社團「里港郎」有店家發文提醒里港做生意店家注意，18日中午，一名女子到店內買35元飲料，拿出一百元給店家...

男子發燒家中失去呼吸心跳 家屬勇於CPR聯手救護員救回一命

彰化田尾鄉一名男子發燒多日突然在家中客廳倒下且失去意識，救護人員在抵達時，119執勤員指導下實施CPR，高級救護技術員余...

去機車行牽車卻騎整夜 桃園7旬翁找不到家揮手求助警

桃園八德一名7旬老翁昨凌晨騎著機車在街頭徘徊，遇到巡邏員警急忙揮手求救，因為他前一天下午出門到機車行牽機車，卻怎麼樣都找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。