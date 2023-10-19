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蘆洲男轟警「拉褲給他看」 警澄清：依法執行案例宣導
新北市蘆洲區李姓男子透過網路貼文，指控蘆洲警方盤查時要他「拉褲子給他看」過程中還拿手電筒照他生殖器，李男為此難過心裡很委屈。對此，蘆洲警分局駁斥，檢視員警密錄器畫面，當天盤查過程均依法執行，並注意過程隱私，後續將作案例宣導加強教育。
據了解，李姓男子（30多歲）是一名保全員，今天凌晨約4時30分左右，他獨自騎車前往新北市蘆洲區長榮路一家連鎖大賣場外，準備投幣購買洗衣精。不料騎經蘆洲警分局門口，遭兩名員警攔下盤查。
過程中他態度配合，不但報了身分證字號、開車廂受檢，連褲子口袋也自己掏出讓員警查看沒有異樣。只不過員警看到他褲襠凸凸的說句「褲子前面怎麼凸凸的」並要他「拉褲子給他看」。
李男他旋即配合拉開褲頭，沒想到員警竟拿手電筒照他的生殖器。讓他心裡覺很委屈，透過臉書社群發出333字貼文「我明明是奉公守法的人，他們這樣盤查我，我很難過。」
對此，蘆洲警方澄清，有民眾反映員警攔查態度不佳，分局立即立案調查，由督察組檢視相關盤查過程，員警盤查過程均依法執行，並注意過程隱私，並未有要求民眾裸露情勢。對於民眾反映員警以手電筒照射褲襠一事，是為查察恐有危險物品藏放。至於民眾反映員警執勤技巧有缺失，分局查處後將列案例宣導加強教育。
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