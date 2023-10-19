女子在宜蘭監獄外放煙火 為服刑丈夫慶生警方偵辦

簡姓女子疑為在宜蘭監獄服刑的丈夫慶生，16日在監獄外路旁施放高空煙火，並用手機錄下影片上傳至臉書社團。警方表示，已通知簡女到案說明，全案朝違反社會秩序維護法偵辦。

臉書Facebook粉絲專頁「黑色豪門企業」上傳一段影片，內容顯示有人在宜蘭監獄外施放煙火，不時傳出轟隆聲響，影片還配上文字「全宜蘭監獄應該都知道了，今天我老公生日」，有網友留言回應，自以為這樣浪漫，也有網友說，傻眼，值得炫耀。

宜蘭縣政府警察局三星分局今天表示，警方實施網路巡邏時，發現有女子為慶祝丈夫生日，便在探監後偕同友人在宜蘭監獄旁施放爆竹煙火，並將影片上傳至臉書社團，行為影響社會大眾觀感，並引起民眾不安，恐違反社會秩序維護法。

警方立即派員前往現場，發現爆竹煙火仍遺留在水溝旁，經調閱不同時段周邊路口監視器，發現可疑作案車輛，經擴大調查，得知是簡姓女子上傳影片，警方已通知簡女到案說明。

警方指出，全案朝違反社會秩序維護法偵辦，依法可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，另行為人將爆竹煙火丟棄水溝部分，也將函請環保局予以開罰。