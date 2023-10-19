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女買飲料謊稱「找錯錢」 訛詐40元得逞
屏東縣里港鄉在地社團「里港郎」有店家發文提醒里港做生意店家注意，18日中午，一名女子到店內買35元飲料，拿出一百元給店家找錢，店家找65元，對方卻稱店家稱找錯錢，從中詐騙40元。也引來地方熱議，店家也向警方報案，警方循線追查中。
被害店家在社團發文說，這名可疑女子是18日12點46分到店內買35元飲料，這名女子拿100元給員工找錢，店員找65元，當下這名女客人書說，「你找錯錢了，不是應該找65元嗎？怎麼找$25給我？」，員工當下也沒想太多，就把10元拿起來換拿50元給那個女客人。
被害店家發文說，店家之後交接算營業額時發現，不管怎麼算就是少40元，覺得奇怪，員工要求調監視器，結果，監視器拍的一清二楚，這名女子預備好一個10元在手上了，將店家找她的五十元拿後到先放進去錢包，轉身的時候才跟員工說，你找錯錢了。
店家發文後，引來地方討論，有人留言說，先前也有店家遭受害，夜市、小吃攤也有因此被騙。警方提醒，詐騙金額雖寡，但女子行為已構成刑法詐欺罪，請民眾切勿以身試法。警方呼籲，商家如收取或找還現金，建議先複誦手上金額再次確認，以此保障自身權益並避免誤入詐騙圈套。
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