台東11月大女嬰遭凌虐致死 縣府認「有聯繫沒家訪」

台東一名11月大女嬰9日遭到母親與同居人施虐送醫急救，卻在14日不幸傷重身亡，檢方解剖後發現女嬰不僅顱內出血，身上也有多處新舊傷痕。台東縣政府社會處坦言，案發前僅做電話聯繫，沒執行家訪。

台東一名大女嬰遭母親及同居人施虐，頭部及身上新舊傷痕遍佈，失去意識送醫急救。警方隨後將母親及同居人逮捕，並依殺人未遂罪送辦，檢方也聲押獲准。但不幸的是，女嬰在14日仍傷重不治。17日檢方對女嬰進行解剖，發現女嬰顱內出血，身體多處新舊傷，處女膜也有撕裂傷。

中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君今到台東殯儀館召開記者會，不僅嚴厲譴責兇手，「兒虐絕對是零容忍」，更對台東縣政府發出質疑，認為女嬰家是脆弱家庭，是否沒有做到確實訪視。

縣議員陳志峰表示，縣府要預算，縣議會都給，「到底要多少經費，憾事才不會發生」。對於社會處向家屬施壓，要求家屬不能對外說明和接受媒體訪問，否則不給予喪葬補助，議員更是表達不滿。

對此，社會處長陳淑蘭訪表示，女嬰出生後，就因家庭因素被安置，生母也接受50小時的親職教育，直到今年8月底評估後，才讓女嬰回到母親身邊。這段時間社工有2至3次聯繫母親，但沒做家訪。原定9月家訪，也因女嬰母親表示要上台北而取消，「沒想到憾事就發生了」。陳淑蘭強調，絕無禁止家屬對外談論此事和故意不設靈牌之事，並將問題推給殯葬業者，認為是聯繫溝通上有誤解。

目前女嬰母親和她的同居人在接受檢調訊問時已坦承施暴，不過對於詳細狀況避重就輕。台東地檢署將女嬰母親和她的同居男子依殺人罪偵辦當中。

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