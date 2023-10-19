違規左轉釀死 瑪莎拉蒂駕駛詭稱「前車轉我就跟著轉」

洪姓女子昨夜駕車行經台北市內湖區一處路口違規左轉，對向直行機車騎士繆姓男子閃避不及，高速撞上，繆男車輛全毀，送醫後傷重不治，洪女酒測值為0，僅稱「看前車轉就跟著轉」，檢警下午相驗完畢，確切肇因仍待釐清。

警方調查，58歲洪女昨晚11時56分駕駛要價上百萬元的「瑪莎拉蒂」汽車，沿內湖區堤頂大道往北行駛，未依號誌指示違規左轉，未料對向20歲繆男騎乘機車高速直行而來，閃避不及直接撞上洪女車輛右後側。

巨大撞擊力導致繆男車輛幾乎全毀，洪女汽車右後輪變形，繆男也受重創，救護人員獲報將其送往三軍總醫院，急救1小時仍無力回天，繆男傷重不治。

據悉，洪女是家管，事後接受酒測，其酒測值為0，供稱案發當時「我看到前面一輛車左轉，就跟著左轉」，但員警初步調閱相關監視器畫面，案發時洪女前方並無其他車輛，確切肇因有待釐清。

死者繆男則是文化大學國貿系二年級學生，案發時正趕回陽明山與友人聚會；檢警今午1時許相驗調查繆男確切死因，繆男雙親從家鄉北上配合相驗，情緒悲痛、難以接受惡耗。