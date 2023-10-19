快訊

丹麥羽賽／力克星國女將500勝達陣 戴資穎豎立新障礙

柯文哲和郭台銘二度會面合作露曙光？朱立倫：莫忘初衷

每年飆上億營業額被封為「電商女帝」 邵庭突宣布退出讓人意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違規左轉釀死 瑪莎拉蒂駕駛詭稱「前車轉我就跟著轉」

聯合報／ 記者李隆揆蕭雅娟／台北即時報導

洪姓女子昨夜駕車行經台北市內湖區一處路口違規左轉，對向直行機車騎士繆姓男子閃避不及，高速撞上，繆男車輛全毀，送醫後傷重不治，洪女酒測值為0，僅稱「看前車轉就跟著轉」，檢警下午相驗完畢，確切肇因仍待釐清。

警方調查，58歲洪女昨晚11時56分駕駛要價上百萬元的「瑪莎拉蒂」汽車，沿內湖區堤頂大道往北行駛，未依號誌指示違規左轉，未料對向20歲繆男騎乘機車高速直行而來，閃避不及直接撞上洪女車輛右後側。

巨大撞擊力導致繆男車輛幾乎全毀，洪女汽車右後輪變形，繆男也受重創，救護人員獲報將其送往三軍總醫院，急救1小時仍無力回天，繆男傷重不治。

據悉，洪女是家管，事後接受酒測，其酒測值為0，供稱案發當時「我看到前面一輛車左轉，就跟著左轉」，但員警初步調閱相關監視器畫面，案發時洪女前方並無其他車輛，確切肇因有待釐清。

死者繆男則是文化大學國貿系二年級學生，案發時正趕回陽明山與友人聚會；檢警今午1時許相驗調查繆男確切死因，繆男雙親從家鄉北上配合相驗，情緒悲痛、難以接受惡耗。

警方表示，全案詢後依過失致死罪嫌將洪女移送士林地檢署偵辦；士林地檢署表示，檢方複訊後令洪女10萬元交保候傳，並限制住居。

洪姓女子昨夜駕車行經台北市內湖區一處路口違規左轉，對向直行機車騎士繆姓男子閃避不及，高速撞上，繆男車輛全毀，送醫後傷重不治。記者李隆揆／翻攝
洪姓女子昨夜駕車行經台北市內湖區一處路口違規左轉，對向直行機車騎士繆姓男子閃避不及，高速撞上，繆男車輛全毀，送醫後傷重不治。記者李隆揆／翻攝

酒測 內湖 監視器

延伸閱讀

林杏兒當選無效上訴逾期 「院檢默契」送判檢察官為何漏接

影／瑪莎拉蒂Levante無視號誌違規左轉　20歲騎士直行閃避不及撞上送命

北市單週增12例本土登革熱 9人去過台南

檢控林杏兒當選無效失利「保住議員席位」 蔡碧仲：要求注意時效

相關新聞

違規左轉釀死 瑪莎拉蒂駕駛詭稱「前車轉我就跟著轉」

洪姓女子昨夜駕車行經台北市內湖區一處路口違規左轉，對向直行機車騎士繆姓男子閃避不及，高速撞上，繆男車輛全毀，送醫後傷重不...

男子發燒家中失去呼吸心跳 家屬勇於CPR聯手救護員救回一命

彰化田尾鄉一名男子發燒多日突然在家中客廳倒下且失去意識，救護人員在抵達時，119執勤員指導下實施CPR，高級救護技術員余...

去機車行牽車卻騎整夜 桃園7旬翁找不到家揮手求助警

桃園八德一名7旬老翁昨凌晨騎著機車在街頭徘徊，遇到巡邏員警急忙揮手求救，因為他前一天下午出門到機車行牽機車，卻怎麼樣都找...

年輕人愛網購要小心 直播主網紅告訴你這陷阱

近年來詐騙案件層出不窮，依據內政部統計去年詐騙手法名列前3名的假網拍、假投資、解除分期付款，時下年輕人時常在網路購物，中...

高雄曳引車疑爆胎失控 撞倒號誌燈擊中對向車

高雄市小港區沿海三今天下午發生曳引車車禍，林姓男子駕駛曳引車疑突然爆胎，衝向路中央，撞斷分隔島上的號誌燈桿，燈桿倒下後波...

影／婦欲領200萬海山警攔她 「神靈指示我...」說出口自己都笑

新北市板橋區90歲的李姓婦人日前至銀行欲提款200萬元，行員發覺有異通報警方到場。李婦向警方表示因孫子要結婚欲買黃金贈送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。