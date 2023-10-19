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男子發燒家中失去呼吸心跳 家屬勇於CPR聯手救護員救回一命

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化田尾鄉一名男子發燒多日突然在家中客廳倒下且失去意識，救護人員在抵達時，119執勤員指導下實施CPR，高級救護技術員余尚諺評估病患到院前心肺功能停止，立即接手CPR、AED電擊，並使用消防局五項進階救護器材，病患於到院後就恢復生命徵象，救護人員指出，家屬勇於CPR，才合力將患者救起。

本月13日晚間約8點左右，田尾分隊救護人員余尚諺、徐瑞隆勤救護，高級救護技術員余尚諺實施CPR、AED電擊、還使用自動給氧機、自動心肺復甦機、施打骨針並注射強心劑，送醫途中持續急救，病患於到院後就恢復生命徵象。

余尚諺取得高級救護技術員資格已10年，曾經榮獲內政部消防署107年度消防績優救護人員特殊績優個人獎，在新冠肺炎疫情肆虐時，因執行防疫勤務最多而榮獲內政部消防署2020年消防績優救護人員，持續守護著南彰化的鄉親，於今年5月間才與死神拔河將病患從鬼門關搶救回來，上星期又再度成功搶救生命。

余尚諺說，能夠搶救病患等於是搶救一個家庭，格外有意義；他也提到家屬不曾學過CPR，是救護人員到場前遵循119執勤員線上指導CPR急救是病患急救成功的關鍵。

彰化縣消防局表示，彰化縣平均每個月有115件到院前心肺功能停止的案件，且近7成發生在住宅，案件現場民眾實施CPR的比率從2019年的42.05%成長至2022年的44.78%，存活率從20.4%提升至26.22%，為提升民眾急救技能，消防局上週六才辦理全縣26鄉鎮市CPR+AED認證活動，讓CPR+AED急救技能在全縣開花。

彰化田尾鄉一名男子發燒多日突然在家中客廳倒下且失去意識，家屬與救護人員聯手將人搶救回來。圖／彰化消防局提供
彰化田尾鄉一名男子發燒多日突然在家中客廳倒下且失去意識，家屬與救護人員聯手將人搶救回來。圖／彰化消防局提供

CPR AED

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