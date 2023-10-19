去機車行牽車卻騎整夜 桃園7旬翁找不到家揮手求助警

桃園八德一名7旬老翁昨凌晨騎著機車在街頭徘徊，遇到巡邏員警急忙揮手求救，因為他前一天下午出門到機車行牽機車，卻怎麼樣都找不到回家的路，就這樣在外頭繞了一整晚。警方詢問其名字，順利聯繫上家屬，得知老翁患有失智症因此迷路，所幸平安與家人團圓。

八德警分局員警昨凌晨12點多，巡邏行經八德區中華路5巷時，發現一名老翁在路邊徘徊，看起來相當徬徨無助，旁邊則停著一輛機車，而老翁看到員警經過，也趕緊招手請求協助。

對此老翁說，自己騎機車繞了一整晚，找不到路回家，騎到機車都發不動了，經員警詢問老先生71歲姓曾，再利用電腦資料查證，得知他的家住中壢區福祥路一帶，員警趕緊連繫家屬，由曾翁的女兒接起電話，確認身分後便以警車將老伯載回派出所，等待家人來接回。

對此女兒趕到派出所後，表示爸爸患有失智症，前一天下午出門和家人說要去中壢區福州二街機車行牽機車，卻一直到晚上都沒有回家，也聯繫不上，讓家人心急如焚，好在員警平安找到老父親，家人非常感謝員警協助。