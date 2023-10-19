影／婦欲領200萬海山警攔她 「神靈指示我...」說出口自己都笑

新北市板橋區90歲的李姓婦人日前至銀行欲提款200萬元，行員發覺有異通報警方到場。李婦向警方表示因孫子要結婚欲買黃金贈送，但之後又改口稱要購買黃金分送給家人。警員再次詢問時李女竟說是神靈指示她這麼做，讓警員及李女自己都笑了出來。警方推測李婦應是接到詐騙電話，所幸被警方及行員及時攔阻。

據了解，海山分局埔墘派出所日前接獲銀行通報，表示有1名9旬李姓婦人至銀行欲提領200萬元，行員懷疑李婦可能遭到詐騙，立即通報警方協助。埔墘派出所警員曾文宏、羅之言到場，詢問李女為何要提領高額現金時，李女首先聲稱因孫子即將結婚，欲購買黃金贈送，後來又改口表示要購買黃金分送給家人。警員覺得蹊蹺再三詢問細節時，李女一時脫口表示，「是神靈指示我這麼做的」。此話一出讓警員頓時啞然失笑，連李女自己也笑了出來。

警方與李婦家屬連繫確認無購買黃金之需求，家屬懷疑是母親獨自在家時接獲詐騙電話才會到銀行提款，對於警員及行員熱心協助及時攔阻，避免母親損失200萬元鉅款，頻頻對警方表示感謝。