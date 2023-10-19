聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／婦欲領200萬海山警攔她 「神靈指示我...」說出口自己都笑
新北市板橋區90歲的李姓婦人日前至銀行欲提款200萬元，行員發覺有異通報警方到場。李婦向警方表示因孫子要結婚欲買黃金贈送，但之後又改口稱要購買黃金分送給家人。警員再次詢問時李女竟說是神靈指示她這麼做，讓警員及李女自己都笑了出來。警方推測李婦應是接到詐騙電話，所幸被警方及行員及時攔阻。
據了解，海山分局埔墘派出所日前接獲銀行通報，表示有1名9旬李姓婦人至銀行欲提領200萬元，行員懷疑李婦可能遭到詐騙，立即通報警方協助。埔墘派出所警員曾文宏、羅之言到場，詢問李女為何要提領高額現金時，李女首先聲稱因孫子即將結婚，欲購買黃金贈送，後來又改口表示要購買黃金分送給家人。警員覺得蹊蹺再三詢問細節時，李女一時脫口表示，「是神靈指示我這麼做的」。此話一出讓警員頓時啞然失笑，連李女自己也笑了出來。
警方與李婦家屬連繫確認無購買黃金之需求，家屬懷疑是母親獨自在家時接獲詐騙電話才會到銀行提款，對於警員及行員熱心協助及時攔阻，避免母親損失200萬元鉅款，頻頻對警方表示感謝。
海山分局表示，經統計截至今年10月已攔阻詐騙共計141件，攔阻金額達1億2600萬餘元。分局長王鴻儒表示，詐騙集團犯罪手法不斷翻新，民眾切勿輕信陌生電話，養成查證習慣，提高警覺，並多與親友溝通分析，同時可適時尋求警方協助，以避免本身財產遭詐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言