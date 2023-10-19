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影／婦欲領200萬海山警攔她 「神靈指示我...」說出口自己都笑

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區90歲的李姓婦人日前至銀行欲提款200萬元，行員發覺有異通報警方到場。李婦向警方表示因孫子要結婚欲買黃金贈送，但之後又改口稱要購買黃金分送給家人。警員再次詢問時李女竟說是神靈指示她這麼做，讓警員及李女自己都笑了出來。警方推測李婦應是接到詐騙電話，所幸被警方及行員及時攔阻。

據了解，海山分局埔墘派出所日前接獲銀行通報，表示有1名9旬李姓婦人至銀行欲提領200萬元，行員懷疑李婦可能遭到詐騙，立即通報警方協助。埔墘派出所警員曾文宏、羅之言到場，詢問李女為何要提領高額現金時，李女首先聲稱因孫子即將結婚，欲購買黃金贈送，後來又改口表示要購買黃金分送給家人。警員覺得蹊蹺再三詢問細節時，李女一時脫口表示，「是神靈指示我這麼做的」。此話一出讓警員頓時啞然失笑，連李女自己也笑了出來。

警方與李婦家屬連繫確認無購買黃金之需求，家屬懷疑是母親獨自在家時接獲詐騙電話才會到銀行提款，對於警員及行員熱心協助及時攔阻，避免母親損失200萬元鉅款，頻頻對警方表示感謝。

海山分局表示，經統計截至今年10月已攔阻詐騙共計141件，攔阻金額達1億2600萬餘元。分局長王鴻儒表示，詐騙集團犯罪手法不斷翻新，民眾切勿輕信陌生電話，養成查證習慣，提高警覺，並多與親友溝通分析，同時可適時尋求警方協助，以避免本身財產遭詐。

海山警方再三詢問，李婦脫口而出是神靈指示她這樣做的。記者黃子騰／翻攝
海山警方再三詢問，李婦脫口而出是神靈指示她這樣做的。記者黃子騰／翻攝
海山警方及行員及時攔阻李婦遭詐200萬元。記者黃子騰／翻攝
海山警方及行員及時攔阻李婦遭詐200萬元。記者黃子騰／翻攝

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