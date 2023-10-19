菸蒂或短路？台64小貨車後車斗莫名突起火

新北市中和區台64線快速道路今天上午發生火燒車意外。31歲彭姓男子駕駛小貨車行經台64線21.8公里處中正立言匝道上方時，小貨車後車廂突然冒出濃煙及火舌，彭男趕緊將車停在路旁並持滅火器滅火。消防人員獲報趕抵後迅速將火勢撲滅，確切起火原因仍待火調人員調查。

現場員警當時回報時有說後車斗殘留菸蒂，疑似是菸蒂引起火警，但消防局表示駕駛說疑似是後車斗載運的機械工具短路，並沒有提到菸蒂部分。他們說後續經詢問駕駛查證，車主說沒有看到菸蒂，由於起火原因仍有些疑點，仍待消防局調查。

但這起車禍因占用外側車道，導致台64線往板橋方向車流嚴重壅塞回堵，中和警方到場立即疏導，待消防人員確認火勢已徹底撲滅後，隨即通知拖吊車將起火的小貨車移置，才恢復交通順暢。 台64線快速道路火燒車，消防人員獲報趕抵，確認火勢已徹底熄滅。記者黃子騰／翻攝 台64線快速道路火燒車，經調查發現小貨車後車斗疑似菸蒂起火。記者黃子騰／翻攝

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