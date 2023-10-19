推廣防災教育 台南防災教育館每周五身障者優先預約

台南市消防局防災教育館場地平坦，出入設有無障礙坡道，便利身心障礙人士到館參訪與體驗設施，為推動身心障礙人士及弱勢團體防災及離災教育，今天決定每周五下午時段保留30個名額，給予身障者優先預約，對於避難弱者防火宣導有莫大幫助。

台南防災教育館為台中以南唯一具規模防火宣導場域，開館迄今已服務民眾46萬餘人次，經常為學校校外教學或公司團體防火訓練首選。 防災教育館以親身體驗與動手實作為特色，常令參訪民眾留下深刻印象，另以簡白易懂的影片及圖片導覽解說，配合具有熱心及耐心的志工隨行引導，提供身心障礙人士友善環境。進而達到防火宣導效益。

消防局局長李明峯分享安南特殊學校「志堅」老師參訪回饋，說明身心障礙的孩子由於行動不便，鮮有機會接觸家庭或學校以外環境，藉由校外教學機會，學習並體驗有意義的防火防災宣導，對於身心障礙的孩子有莫大的幫助。為維持參訪品質並顧及安全維護，身心障礙者保留名額規劃於每周五下午並以30人為限，可於周一至周五上班時間聯繫(06)2975119-2202、2272由人工受理預約。