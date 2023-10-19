桃園102歲可愛阿嬤吃冰慶重陽 桃警把握機會教長輩防詐

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聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

適逢九九重陽節將至，桃園市長張善政昨下午到大園區參加訪視人瑞敬老活動，拜訪了102歲的陳吳阿絨女士，並致贈重陽賀禮。由於高齡者是遭詐騙的主要對象，為避免年長者遭「猜猜我是誰」、「假檢警」等手法詐騙，桃園市警察局也在現場特別辦理識詐活動，提醒年長者注意相關詐騙話術。

桃園市今年百歲人瑞共計373人，張善政昨下午前往觀音草漯，探望高齡102歲的陳吳阿絨奶奶，一同吃陳吳奶奶最喜歡的草莓冰淇淋，慶祝九九重陽節。陳吳奶奶百歲高齡，身體仍相當硬朗，每日早睡早起，也不時下田工作，這些好習慣成為陳吳奶奶健康、長壽的養生秘訣。

張善政說，家有一老，如有一寶，陳吳奶奶子孫滿堂，家族成員已到第5代，能分享陳吳阿絨奶奶全家人的福氣，令他非常高興，也期盼桃園的長者樂活健康、享長壽。

根據內政部警政署統計，高齡者特別容易遭「猜猜我是誰」、「假檢警」等詐欺手法詐騙，昨桃園市警局結合社會局及大園警分局，把握機會在現場辦理識詐活動，提醒年長者注意相關詐騙話術，若接獲不明電話，自稱「警官」、「檢察官」或自己親友，並提到「匯款」、「借款」或「管收金融帳戶」等關鍵字，都是詐騙的伎倆，應再三確認，可以打110、165專線查詢，或直接就近到派出所查證。

警方強調，打詐已列為治安工作的重中之重，警方透過公、私協力合作，與市府各局處組成打詐桃園隊，精進打詐策略；另外，警方也將透過更密集的防詐宣導訊息，讓防詐意識能全面普及，使每位民眾能更頻繁地接觸到防詐訊息，進而將防詐觀念納入生活中，降低受害風險。

桃園市警察局在現場特別辦理識詐活動，提醒年長者注意相關詐騙話術。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局在現場特別辦理識詐活動，提醒年長者注意相關詐騙話術。記者周嘉茹／翻攝
陳吳奶奶百歲高齡，身體仍相當硬朗，每日早睡早起，也不時下田工作。記者周嘉茹／翻攝
陳吳奶奶百歲高齡，身體仍相當硬朗，每日早睡早起，也不時下田工作。記者周嘉茹／翻攝
張善政昨下午前往觀音草漯，探望高齡102歲的陳吳阿絨奶奶。記者周嘉茹／翻攝
張善政昨下午前往觀音草漯，探望高齡102歲的陳吳阿絨奶奶。記者周嘉茹／翻攝

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