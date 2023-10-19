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鄰居不睦大鬥法！彰化女3個月狂收94張交通違規罰單

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田中鎮曾姓女子與曾姓鄰居不睦，不到3個月狂收94張交通違規罰單，其中65張裁罰成立，曾姓鄰居坦承檢舉並指控曾女和家人的擾鄰行為。雙方各執一詞；警方受理曾女陳情後今天表示，曾女可向彰化監理站申訴。監理站回應說，曾女可線上填寫申訴單，監理單位會向警方查證，如違規屬實就無法撤銷罰單。

曾女透過蕭姓女兒指出，搬來現居地約10年，經常受到鄰居的不友善對待，過去兩年多鄰居以各種微不足道理由向環保、社會、衛生等單位檢舉她家，今年更以交通違規密集檢舉，光是8月4日當天她就收到3張交通違規罰單，檢舉理由是右轉未打方向燈、雨天沒開大燈，問題是她們轉進自家土地非公共道路；兩輛車共收到90多張罰單，她們根本無力繳納。

蕭女表示，被檢舉導火線可能起因今年7月7日她的親戚發現自家香蕉樹被砍，向她家調閱監視錄影畫，原來是曾姓鄰居所為，曾姓鄰居不只砍果樹，還在清晨1點到5點開啟汽車警報器、監視錄影鏡頭對著她家，種種行徑已影響她家作息，她沒跟對方直接發生任何糾紛不快，對方不是檢舉就是提告，她請當地派出所協調但對方不予理會，她為此罹患憂鬱症。

曾姓鄰居坦承檢舉曾女及她家人的車輛，氣憤地指控曾女故意叫孩子半夜在自家庭院跑步、應該休息的時段經常打籃球、放任狗吠叫、雜物垃圾到處堆放，眾鄰居難以忍受，透過派出所協調才停止打球等擾鄰活動，但堆放雜物垃圾沒改進，眾鄰居為了自保紛紛裝設監視器留意曾女和家人做出擾鄰行為。

曾姓鄰居還說，曾女與鄰居相處不睦，她女兒的男友疑似半夜刺破鄰居車輛的輪胎，蕭女與男友吵架，男友竟砸破他的休旅車車窗，曾女、蕭女及其男友迄今未賠償他和鄰人，卻對外裝可憐滿口謊言聲稱不知為何被檢舉、沒錢繳罰款，「厝邊頭尾鄰居，別這樣，要互相。」

曾女提到向警方申訴被挾怨報復檢舉後狂收罰單，警方要她向監理站申訴，監理站要她向警方申訴，她來回跑，莫衷一是。

田中警分局表示，彰化縣警察局交通違規網站受理檢舉曾女今年7月10日到9月5日的94件交通違規投訴案，其中86件右轉未打方向燈，8件雨天未開大燈，經查64件符合裁罰規定，曾女如有不服，可向監理站申訴。

彰化監理站表示，曾女可到監理站的網站填寫線上申訴單，監理站會轉發給警方，如果違規屬實就罰裁成立，若沒違規事實將撤銷罰單。

彰化縣田中鎮曾姓女子不到3個月收到94張交通違規罰單。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮曾姓女子不到3個月收到94張交通違規罰單。圖／民眾提供

鄰居 監理站 罰單

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