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台東校園驚傳暴力事件 男學生遭圍攻旁人不斷嘻笑

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導

台東驚傳校園霸凌事件，網傳台東某高職學生在外聚眾打架，施暴者與加害者是同校學長、學弟，警方目前已掌握涉案關係人，通知雙方與法定代理人到案說明釐清案情。

今天凌晨網上流出一段影片，內容為某台東高職學生打架畫面，疑似一大群學生包圍攻擊一名男學生，在場圍觀人士見該名學生遭攻擊，不但不制止還不斷吶喊助陣，受害者沒因爲被圍攻而落居下風，反而邊退邊反擊。

台東警分局表示目前已受理報案並掌握涉案人，通知4少年及法定代理人到案說明釐清案情，並與校方共同約制少年不得再發生暴力行為。涉案少年均為同校學生，因互看不順眼引發互毆，警方表示未有幫派及不良組合涉入，將與校方合作，共同約制少年暴力行為。該校一早似乎不知校園發生暴力事件，僅表示會在調查清楚。

圖為校園示意圖。圖片來源/ingimage
圖為校園示意圖。圖片來源/ingimage

台東 幫派 影片

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