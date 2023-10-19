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高雄男子外出未歸 警消搜尋16小時在鳳山水庫見浮屍
高雄梁姓男子昨天騎車外出沒再回家，弟弟因他連日心情不佳，恐出意外，報警協尋，昨晚警方在鳳山水庫外發現梁的機車，今天警、消在水庫搜尋他的行蹤，卻發現他浮在水庫沙洲旁，已經死亡。
昨天晚間7時40分許，梁姓男子的弟弟到高雄市警小港分局高松派出所求助，
稱哥哥昨天下午騎機車外出後，直到晚上仍沒回家，他竟在哥哥的房間發現遺書，擔心發生不測，請警方幫忙找尋哥哥。
警方立即通報緊急協尋，員警調閱相關監錄系統畫面，發覺梁姓男子騎車往鳳山水庫方向過去，員警馬上動員搜尋。昨晚8時20分許，在小港區天池路鳳山水庫門口，發現梁的機車，經調閱水庫園區監錄影像，確認梁停車後，步行進入水庫園區沒再出來。
警方通報消防局派人車支援，直到昨晚10時15分，在水庫岸邊找到梁姓男子的拖鞋和鑰匙，警、消漏夜搜尋，卻沒找到人。今天上午7時繼續搜救，到上午11時30分，消防人員發現梁浮在水中沙洲旁，打撈上岸，發覺已經氣絕。
梁的弟弟告訴警方，哥哥連日心情不佳，曾提及輕生念頭，沒想到仍挽救不了哥哥。警方已報請檢察官相驗，查明死因。
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