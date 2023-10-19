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83歲老婦光顧新莊傳統市場 240元豬肉藏了就走...攤販不忍了
新北市一名彭林姓老婦這個月15日在新莊區中華路一家豬肉攤，偷走一塊售價240元豬肉，當場被許姓攤販發現報警，轄區警方到場帶回派出所一查，赫見彭婦有不少竊盜前科，追問之下才知她時常不花錢，光顧中華路這條市集，早已被攤販們鎖定，警詢後依法究辦。
據了解，彭林姓老婦（83歲）有多項竊盜前科，過去也曾因為到傳統市場偷取蔬果、豬肉等物品而遭警逮移送法辦，沒想到彭林老婦這個月15日又偷取豬肉，遭攤販報警逮人。
這個月15日上午8時左右，她獨自來到新北市新莊區中華路二段宏泰傳統市場內，不久她悄悄走向一豬肉攤，趁店家不注意，將一塊售價240元的兩台斤豬肉，偷偷藏放外套口袋內，旋即若無其事地轉身牽著腳踏車離開。正巧被豬肉攤老闆許男看見，當場追出把人攔下報警處理，警方到場帶回老婦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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