83歲老婦光顧新莊傳統市場 240元豬肉藏了就走...攤販不忍了

新北市一名彭林姓老婦這個月15日在新莊區中華路一家豬肉攤，偷走一塊售價240元豬肉，當場被許姓攤販發現報警，轄區警方到場帶回派出所一查，赫見彭婦有不少竊盜前科，追問之下才知她時常不花錢，光顧中華路這條市集，早已被攤販們鎖定，警詢後依法究辦。

據了解，彭林姓老婦（83歲）有多項竊盜前科，過去也曾因為到傳統市場偷取蔬果、豬肉等物品而遭警逮移送法辦，沒想到彭林老婦這個月15日又偷取豬肉，遭攤販報警逮人。