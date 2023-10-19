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神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回束口袋 赫見槍支零組件
苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗「小白」，昨天深夜11點多不知從何處叼回一個束口袋，棄置在店門口，林姓老闆發現後查看，赫然發現袋內裝有彈匣、槍管、彈簧等疑似手槍的零組件，趕緊報案處理，警方目前已展開調查；林姓老闆自家養的土狗竟能叼回一袋槍支組件，大家打趣說可送牠去培養當「警犬」。
林姓老闆昨天深夜發現店門口裝有槍支組件的束口袋，趕緊通知擔任頭份市民代表的表弟周訓宇協助處理及報警，經調閱監視畫面，確認這袋裝有手槍組件的束口袋是店裡養的黑色土狗叼回來的，袋內有彈匣、槍管、彈簧等手槍零組件及通槍條、擦槍步等物件。這個抽繩束口帶顯得有些髒汙，還有LV字樣。
周訓宇表示他表哥養的狗平常都在店裡附近走動，也不會跑遠，有可能在附近路上叼回來的。他在臉書PO圖片調侃「頭份路上都能撿到槍...的零件，真棒」。
頭份警分局今天凌晨零點接獲報案，已將相關證物帶回，並將調閱周邊路口監視畫面展開調查。
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