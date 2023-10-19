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神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回束口袋 赫見槍支零組件

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗「小白」，昨天深夜11點多不知從何處叼回一個束口袋，棄置在店門口，林姓老闆發現後查看，赫然發現袋內裝有彈匣、槍管、彈簧等疑似手槍的零組件，趕緊報案處理，警方目前已展開調查；林姓老闆自家養的土狗竟能叼回一袋槍支組件，大家打趣說可送牠去培養當「警犬」。

林姓老闆昨天深夜發現店門口裝有槍支組件的束口袋，趕緊通知擔任頭份市民代表的表弟周訓宇協助處理及報警，經調閱監視畫面，確認這袋裝有手槍組件的束口袋是店裡養的黑色土狗叼回來的，袋內有彈匣、槍管、彈簧等手槍零組件及通槍條、擦槍步等物件。這個抽繩束口帶顯得有些髒汙，還有LV字樣。

周訓宇表示他表哥養的狗平常都在店裡附近走動，也不會跑遠，有可能在附近路上叼回來的。他在臉書PO圖片調侃「頭份路上都能撿到槍...的零件，真棒」。

頭份警分局今天凌晨零點接獲報案，已將相關證物帶回，並將調閱周邊路口監視畫面展開調查。

苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／記者胡蓬生翻攝
頭份一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／頭份市民代表周訓宇提供
頭份一間炸雞店養的黑狗昨天深夜不知從何處叼回一袋裝有槍支零組件的束口袋。圖／頭份市民代表周訓宇提供

老闆 警犬 苗栗縣

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